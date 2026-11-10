Mãe é presa após agredir dois filhos em mercado de Hialeah, na Flórida

Uma mulher de 43 anos foi presa em Hialeah, no sul da Flórida, acusada de agredir os dois filhos pequenos dentro de um mercado. O episódio ocorreu na quarta-feira (4), no Fatty’s Market, e foi registrado por câmeras de segurança.

Segundo a polícia, Madelien Inurrieta-Martinez, moradora de Miami, puxou as orelhas e os cabelos do filho mais velho, de 7 anos. Em seguida, teria agredido o menino mais novo, de 4 anos, puxando suas orelhas e mordendo a direita. Ao sair do estabelecimento, a mulher também teria atingido os dois filhos no rosto.

As imagens foram classificadas por um porta-voz da polícia como algumas das mais violentas que ele já havia visto. A investigação levou à prisão da mulher na quinta-feira (5).

Ela responde a duas acusações de abuso infantil e permanece detida no centro correcional Turner Guilford Knight, com fiança fixada em US$ 5 mil. A mulher, de nacionalidade cubana, também está sujeita a uma detenção por questões migratórias.

Os dois meninos foram encaminhados ao Departamento de Crianças e Famílias da Flórida. Segundo as autoridades, existe a possibilidade de que sejam encaminhados para lares diferentes.

Fonte: NBC