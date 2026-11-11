Moradores de Miami-Dade já podem pagar impostos imobiliários com Bitcoin

Os proprietários de imóveis em Miami-Dade, na Flórida, agora podem pagar seus impostos imobiliários com Bitcoin. A nova modalidade foi anunciada pelo escritório do coletor de impostos do condado e está disponível tanto pela internet quanto presencialmente.

Para realizar o pagamento, o contribuinte pode conectar uma conta em uma corretora de criptomoedas compatível ou uma carteira digital e autorizar a transação.

O Bitcoin é convertido automaticamente em dólares antes de o valor chegar ao governo local. Dessa forma, o condado recebe o pagamento integral em moeda americana, sem precisar armazenar ou investir em criptomoedas.

Segundo o coletor de impostos de Miami-Dade, Dariel Fernandez, a iniciativa busca modernizar os serviços públicos e ampliar as opções de pagamento oferecidas aos moradores.

As formas tradicionais de pagamento continuam disponíveis.

Fonte: NBC