Suspeito de estuprar três mulheres no Central Park é preso em Miami Beach

Um homem de 30 anos suspeito de estuprar três mulheres em diferentes ocasiões no Central Park, em Nova York, foi preso na terça-feira (10) em Miami Beach, na Flórida.

Identificado como Dereck Rivera-Deleon, ele foi localizado pela polícia próximo a uma unidade do Burger King na Washington Avenue, onde trabalhava havia menos de duas semanas.

Segundo as investigações, os ataques teriam ocorrido em julho de 2021, outubro de 2023 e no dia 24 de outubro de 2026. No caso mais recente, o suspeito teria ameaçado uma mulher de 39 anos com uma faca e a arrastado para dentro do parque, próximo à East 66th Street e à Fifth Avenue, antes de cometer o crime.

As autoridades acreditam que ele não conhecia nenhuma das vítimas. Evidências de DNA e depoimentos ajudaram a relacioná-lo aos três casos.

Após o último ataque, Rivera-Deleon teria fugido para o sul da Flórida. Uma operação conjunta entre a polícia de Miami Beach, o Serviço de Delegados dos Estados Unidos (U.S. Marshals) e o Departamento de Polícia de Nova York levou à sua localização e prisão.

O suspeito foi encaminhado ao centro de detenção Turner Guilford Knight, em Miami-Dade. Até o momento, não havia confirmação sobre a data de sua extradição para Nova York.

Em comunicado, o Burger King informou que Rivera-Deleon trabalhou na unidade por menos de duas semanas e não faz mais parte da empresa.

Fonte: NBC