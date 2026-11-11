Flórida pode voltar a permitir que alguns imigrantes sem status legal estudem em universidades públicas

A Flórida pode flexibilizar a proibição que impede estudantes indocumentados de ingressar em universidades públicas estaduais. O Conselho de Governadores do Sistema Universitário da Flórida (BOG) deve analisar a proposta nesta sexta-feira (13), durante reunião na Florida International University, em Miami.

A mudança permitiria a matrícula de estudantes sem status imigratório legal que já estivessem inscritos em uma das faculdades públicas estaduais antes do semestre da primavera de 2027.

Em setembro, o conselho aprovou uma regra que proíbe pessoas em situação irregular nos Estados Unidos de ingressar nas 12 universidades públicas do estado a partir do ano letivo de 2027-2028.

A medida, porém, gerou questionamentos por entrar em conflito com o acordo estadual conhecido como programa 2+2, que garante aos alunos formados nas 28 faculdades públicas da Flórida a transferência de 60 créditos para uma universidade estadual, facilitando a conclusão do bacharelado.

Decisão divide lideranças políticas

A restrição recebeu apoio de representantes republicanos, incluindo o vice-governador Jay Collins, que defendeu que as universidades públicas sejam destinadas a estudantes com situação legal no país.

Por outro lado, a ex-deputada estadual Anna Eskamani, de Orlando, criticou a regra e afirmou que o conselho ultrapassou sua autoridade ao criar uma política que afeta estudantes imigrantes.

Durante a sessão legislativa de 2026, projetos que buscavam impedir a matrícula de estudantes sem status legal no ensino superior não avançaram.

A reunião desta sexta-feira poderá definir se parte dos estudantes será contemplada pela exceção. A proposta não representa, por enquanto, a revogação completa da proibição.

Fonte: NBC