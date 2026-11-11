Flórida aprova novas regras para bicicletas elétricas e prevê multas de até US$ 500

Moradores do condado de Hillsborough, na região de Tampa, terão que seguir novas regras para o uso de bicicletas elétricas, patinetes motorizados e bicicletas tradicionais. As restrições foram aprovadas por unanimidade pelos comissários do condado na terça-feira (10), após o aumento de acidentes e ferimentos envolvendo esses veículos.

A nova regulamentação estabelece limites de velocidade de acordo com o local de circulação: até 10 milhas por hora (16 km/h) nas calçadas, 15 mph (24 km/h) em ciclovias compartilhadas e trilhas e 28 mph (45 km/h) nas ruas e faixas destinadas a bicicletas.

A medida também proíbe manobras perigosas, como empinar bicicletas, realizar acrobacias e promover bloqueios de ruas com grupos de ciclistas. Os usuários deverão dar preferência aos pedestres, avisar antes de ultrapassagens e respeitar as exigências de segurança.

Segundo autoridades locais, o aumento dos acidentes foi um dos principais motivos para a aprovação das regras. O Gabinete do Xerife de Hillsborough informou que as ocorrências envolvendo bicicletas elétricas e patinetes, incluindo casos com feridos, dobraram em comparação com o ano anterior.

As penalidades poderão incluir advertências, multas civis de US$ 50 para infrações iniciais e de até US$ 500 em casos de reincidência, além da possibilidade de apreensão dos equipamentos em determinadas situações. Pais também poderão ser responsabilizados por violações repetidas envolvendo menores de idade.

Inicialmente, os policiais deverão priorizar ações educativas e orientações aos ciclistas. Ainda não foi divulgada uma data para o início da aplicação das multas.

As regras abrangem áreas não incorporadas do condado e também municípios como Tampa, Temple Terrace e Plant City, enquanto essas cidades não estabelecerem regulamentações próprias.

A expectativa das autoridades é que as novas medidas ajudem a reduzir acidentes e tornar a circulação de bicicletas e patinetes mais segura para motoristas, ciclistas e pedestres.

Fonte: Fox News