Mercado oferece alimentos gratuitos para famílias em situação de vulnerabilidade em Orlando

O bairro de Parramore, em Orlando, ganhou no final de outubro um mercado que oferece alimentos gratuitamente a famílias em situação de insegurança alimentar. O Parramore Market é o primeiro micro supermercado da cidade e foi criado para ampliar o acesso a alimentos frescos em uma região historicamente considerada um deserto alimentar.

O espaço funciona como um supermercado convencional, com frutas, verduras, carnes, laticínios, ovos e pães. A iniciativa é da Desire Foundation, que transformou seu antigo banco de alimentos em um mercado onde cada família pode escolher os produtos de que precisa, com mais autonomia e dignidade.

O projeto dá continuidade a ações anteriores da fundação, como o Project 814, responsável pela distribuição de centenas de milhares de libras de alimentos.

O atendimento é gratuito para todos os moradores da Flórida Central. Para utilizar o espaço, é necessário fazer um cadastro e obter um cartão, que permite duas visitas por mês.

O mercado também recebe doações e busca voluntários para manter as atividades.

Mais informações estão disponíveis em thedesirefoundationinc.org.

Fonte: WESH

