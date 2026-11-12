Homem é preso em Pembroke Pines por suspeita de furtar diesel com ímãs de pesca em bombas de posto

Rodolfo Molina Conde, de 24 anos, é acusado de usar ímãs para burlar o sistema das bombas e abastecer um tanque oculto de quase 200 galões. Prejuízo estimado passa de US$ 1,6 mil.

Um morador de Hialeah foi preso no sul da Flórida, acusado de furtar combustível em postos 7-Eleven de Pembroke Pines com um método incomum: ímãs de pesca de grande porte instalados nas bombas.

Segundo a polícia local e informações divulgadas por veículos como CiberCuba, Cuballama e Cuba en Miami, o suspeito foi identificado como Rodolfo Molina Conde, de 24 anos.

Como funcionava o esquema

De acordo com os investigadores, os ímãs eram posicionados nos dispensadores para interferir na placa ou no computador interno do equipamento. Assim, o diesel saía sem que o consumo real fosse registrado no sistema.

O veículo usado, uma caminhonete Dodge Ram modificada, tinha na parte traseira um tanque auxiliar oculto, com capacidade para quase 200 galões. O tanque era conectado de forma independente, por meio de uma tampa adaptada e dutos de bombeamento próprios.

Os casos investigados

Os investigadores ligam o acusado a pelo menos dois furtos em unidades da rede 7-Eleven na cidade.

14 de outubro: imagens de segurança da equipe de prevenção de perdas da loja mostram uma SUV branca parando primeiro na bomba e posicionando um objeto magnético. Minutos depois, a caminhonete de Molina Conde chegou ao mesmo local e levou cerca de 153 galões, avaliados em US$ 948,60, sem o registro correto do pagamento.

Prisão em flagrante: no segundo episódio, a bomba registrou cobrança de apenas US$ 20, mas a inspeção constatou que haviam sido retirados 122 galões de diesel, no valor de US$ 705,16.

Somados, os dois casos representam cerca de 275 galões e um prejuízo superior a US$ 1.653.

Acusações e situação do preso

Molina Conde responde por furto qualificado (grand theft), fraude e transporte de combustível sem licença. Ele ficou detido na cadeia principal do Condado de Broward, com fiança fixada em US$ 13.300.

Como em qualquer processo criminal, ele é considerado inocente até que haja condenação.

Fontes: CiberCuba, Cuballama, Cuba en Miami, Cubanos por el Mundo e Local 10, com base em relatórios da polícia local.