Flórida concentra 60% dos casos de dengue registrados nos EUA em 2026

A Flórida se tornou o principal foco de dengue nos Estados Unidos. Até 30 de outubro, o país havia registrado 904 casos, dos quais cerca de 60% foram contraídos dentro do próprio estado, segundo dados citados pela especialista em doenças infecciosas da Florida International University, Aileen Marty.

A região de Tampa concentra a maior parte das infecções, com 407 casos registrados em Hillsborough County. No sul da Flórida, os números são menores: Miami-Dade contabilizou 12 casos e Broward, apenas um. Uma idosa morreu em Hillsborough em decorrência da doença.

Segundo Marty, o aumento das temperaturas favorece a reprodução dos mosquitos e acelera o surgimento de novas gerações, ampliando a frequência das picadas. Outro fator de preocupação é a resistência de parte dos insetos à permetrina, um dos produtos utilizados no controle de mosquitos.

A especialista recomenda eliminar água parada em quintais, jardins e recipientes que possam servir de criadouros. Em locais onde não é possível remover a água acumulada, produtos à base da bactéria Bacillus thuringiensis podem ajudar a eliminar as larvas.

Os sintomas da dengue podem aparecer entre três dias e duas semanas após a infecção. Pessoas imunocomprometidas e gestantes estão entre os grupos que exigem atenção especial. Mulheres grávidas com suspeita de dengue devem procurar atendimento médico imediatamente.

Fonte: NBC