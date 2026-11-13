Pai de copilota brasileira morta em queda de Learjet na Flórida busca respostas sobre acidente

O pai da copilota brasileira Nathalia Filgueiras, de 20 anos, morta na queda de um Learjet 60 na Flórida, ainda busca respostas sobre o acidente ocorrido em 1º de novembro. Em entrevista à ABC News, Allan Filgueiras disse que considera a filha uma heroína e aguarda as conclusões dos investigadores federais.

Também piloto, Allan contou que ouviu as últimas comunicações de rádio feitas pela filha durante o voo entre Austin, no Texas, e as Bahamas. Segundo ele, foi doloroso escutar as gravações, mas também foi possível perceber a coragem de Nathalia, responsável pela comunicação com o controle de tráfego aéreo.

De acordo com o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB), a tripulação relatou formação de gelo na aeronave e turbulência moderada antes de iniciar uma descida brusca de aproximadamente 35 mil pés e emitir um pedido de socorro. O avião caiu próximo a West Palm Beach, matando os dois pilotos e sete passageiros.

O NTSB também informou que partes do profundor esquerdo, localizado na cauda da aeronave, foram encontradas a quase quatro milhas do local da queda. Ainda não está claro se a peça se desprendeu antes do impacto e contribuiu para o acidente ou se foi danificada durante a queda.

Allan defendeu a capacidade profissional da filha, a quem descreveu como uma piloto talentosa e preparada para a função. Ele também afirmou que pretende acompanhar a investigação e, por meio de sua equipe jurídica, analisar o histórico de manutenção do Learjet, que tinha 22 anos de uso.

O pai diz que sabe que não poderá trazer a filha de volta, mas espera entender o que aconteceu e por que a tripulação seguiu por uma rota com condições meteorológicas adversas, em vez de contornar a área.

“Preciso de respostas para conseguir encontrar a paz”, afirmou.

Fonte: ABC