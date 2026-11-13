Histórico navio SS United States afunda na costa da Flórida e se transforma no maior recife artificial do mundo

O histórico navio SS United States realizou sua última viagem nesta quarta-feira (12), ao ser afundado intencionalmente no Golfo do México, a cerca de 40 quilômetros da costa de Destin, na Flórida. A embarcação agora dará origem ao que deve ser o maior recife artificial do mundo, atraindo mergulhadores, pescadores e espécies marinhas.

O processo de afundamento levou mais tempo do que o previsto e durou várias horas. Por volta das 21h, o transatlântico começou a inclinar para um dos lados antes de desaparecer sob as águas.

A operação faz parte de um projeto de US$ 13,5 milhões, planejado para transformar o navio em uma atração turística e criar um novo habitat para a vida marinha. Para garantir que a embarcação afundasse de maneira controlada, equipes preencheram com água 128 tanques de combustível e lubrificantes.

De recorde mundial a atração submarina

Com quase 300 metros de comprimento, o SS United States foi considerado o transatlântico de passageiros mais rápido a cruzar o Oceano Atlântico. Em 1952, estabeleceu um recorde de velocidade que permanece histórico. Ao longo de sua trajetória, realizou mais de 800 travessias transatlânticas.

Agora, a embarcação permanecerá no fundo do Golfo do México como um recife artificial permanente, com expectativa de impulsionar o turismo de mergulho e a pesca na região.

Fonte: Gulf Coast News Now