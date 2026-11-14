Thanksgiving na Flórida: onde receber peru e alimentos de graça

Famílias do Sul e do Centro da Flórida terão várias oportunidades para receber perus e alimentos gratuitos antes do Thanksgiving, celebrado na quinta-feira, 26 de novembro. Algumas ações funcionam em sistema drive-thru, com um peru por veículo, e outras têm regras próprias de atendimento. Confira os locais e horários. (dcfcu.org, feedingsouthflorida.org, zradio.org, jailinformation.polksheriff.org)

Sul da Flórida

•? ?Miami Gardens | sábado (14), das 9h ao meio-dia. A Tipsee Spirits & Wine realiza a distribuição na 800 NW 183rd St. O atendimento é exclusivamente de carro, com um peru por veículo, por ordem de chegada e enquanto durar o estoque. (soulofmiami.org, southfloridasuntimes.com)

•? ?Deerfield Beach | segunda-feira (16), do meio-dia às 14h. A Feeding South Florida e a LifeNet4Families anunciam distribuição de alimentos no Oveta McKeithen Recreational Complex, 445 SW 2nd St., com capacidade para atender 500 famílias. (feedingsouthflorida.org)

•? ?North Lauderdale | terça-feira (17), às 13h. A Dade County Federal Credit Union distribuirá perus na Somerset Academy North Lauderdale, 7101 Kimberly Blvd. O evento é aberto à comunidade, sem reserva, com um peru por veículo enquanto durar o estoque. (dcfcu.org)

•? ?Miami, Little Havana | sexta-feira (20), às 8h30. A distribuição de perus do Pendas Law Firm será no Kiwanis of Little Havana, 1400 SW 1st St. (pendaslaw.com)

•? ?West Palm Beach | sábado (21), das 10h às 14h. A fundação Zuhre’s World distribuirá peru e acompanhamentos na River Church, 626 Palm St. A página do evento oferece confirmação de presença. (zuhresworld.org)

•? ?Fort Lauderdale | sábado (21), das 11h às 13h. A Feeding South Florida anuncia distribuição de alimentos na Thurgood Marshall Elementary School, 800 NW 13th St., com capacidade para 500 famílias. (feedingsouthflorida.org)

Orlando e Flórida Central

•? ?Orlando | quarta-feira (18), das 16h às 18h. A North Orlando Seventh-day Adventist Church, 4125 N. Hiawassee Rd., distribuirá perus sem inscrição prévia, enquanto durar o estoque. A retirada deve ser feita pela própria pessoa. (zradio.org)

•? ?Condado de Polk | sábado (21). A Polk Sheriff’s Charities prevê distribuir até 1.800 perus em três pontos: Dundee, das 9h às 10h30, na Church on the Hill, 1111 Scenic Hwy.; Eagle Lake, das 11h às 12h30, na Lake Region High School, 1995 Thunder Rd.; e Lakeland, das 13h às 14h30, na Victory Church, 1401 Griffin Rd. Será um peru por família e por veículo, por ordem de chegada, sem exigência de documento ou cadastro prévio. (jailinformation.polksheriff.org)

•? ?Orlando | terça-feira (24), às 8h30. O Pendas Law Firm fará outra distribuição de perus na 625 E. Colonial Dr. (pendaslaw.com)

A Feeding South Florida recomenda consultar o calendário no dia da distribuição, pois horários e endereços podem mudar. Veja o calendário da Feeding South Florida. (feedingsouthflorida.org)