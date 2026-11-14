Kissimmee está entre as cidades cotadas para nova rede de voos na Flórida

Miami, Boca Raton e Tampa também estão na lista de cidades em estudo. A empresa prevê iniciar o serviço no primeiro trimestre de 2027.

Kissimmee pode ganhar uma nova opção de transporte para viagens dentro da Flórida. A Future Flight Global apresentou nesta semana, no Kissimmee Gateway Airport, um projeto de voos regionais que também considera cidades como Miami, Boca Raton, Tampa, Ocala e Tallahassee. (positivelyosceola.com, ainonline.com, autonomyglobal.co)

A empresa pretende iniciar a operação no primeiro trimestre de 2027, com aviões turboélice Pilatus PC-12 e venda de passagens por assento. O plano prevê a introdução de aeronaves elétricas em uma etapa posterior. (ainonline.com, autonomyglobal.co)

Para quem viaja entre o Sul e o Centro da Flórida, o serviço poderia oferecer uma alternativa às viagens de carro. A empresa ainda vai avaliar a demanda e a viabilidade de cada trecho antes de definir as primeiras ligações. Rotas, horários e preços ainda não foram divulgados. (positivelyosceola.com, ainonline.com)