Brasileiro é preso em Deerfield Beach após filha denunciar violência sexual

Jovem relatou à polícia que os abusos começaram no Brasil e continuaram na Flórida. Registro de prisão lista três acusações, entre elas incesto.

Um brasileiro de 38 anos foi preso na quinta-feira (12) em Deerfield Beach, no sul da Flórida, um dia depois de a filha procurar a polícia para denunciar violência sexual. Segundo ao Escritório do Xerife do Condado de Broward, o registro de prisão inclui três acusações: violência sexual contra menor sob autoridade familiar, violência sexual contra pessoa adulta e incesto.

Em depoimento à polícia, a jovem afirmou que os abusos começaram no Brasil, quando tinha 11 anos, e continuaram depois que ela e o pai se mudaram para o condado de Broward, em 2023. Segundo o boletim, ela relatou que já havia tentado contar à família sobre os abusos no Brasil e que foi agredida pelo pai após a revelação. O episódio mais recente relatado à polícia teria ocorrido em 10 de novembro, na véspera da denúncia.

A jovem também afirmou que engravidou aos 17 anos e atribuiu a paternidade ao pai. Ela passou por exame médico e autorizou a coleta de DNA da criança. Segundo o relatório policial, os resultados ainda estavam pendentes na data do registro.

A detetive responsável pelo caso relatou que conseguiu falar com o brasileiro por telefone no dia da prisão e que ele disse que se entregaria. Após ser informado de seus direitos, ele disse que só falaria com a polícia na presença de um advogado. Os documentos consultados não trazem manifestação da defesa.

ICE pediu que Broward mantivesse o brasileiro sob custódia

Na sexta-feira (13), o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) pediu à cadeia de Broward que mantivesse o brasileiro sob custódia para que agentes federais pudessem buscá-lo. Um mandado administrativo de imigração foi emitido na mesma data. Os documentos consultados não confirmam se houve transferência para o ICE.

As capturas do portal do xerife indicam fiança de US$ 50 mil para a acusação de violência sexual contra pessoa adulta e de US$ 15 mil para a de incesto. O valor referente à terceira acusação e a situação atual da custódia não foram confirmados.

Brasileiro é preso em Deerfield Beach após filha denunciar violência sexual

Jovem relatou à polícia que os abusos começaram no Brasil e continuaram na Flórida. Registro de prisão lista três acusações, entre elas incesto.

Um brasileiro de 38 anos foi preso na quinta-feira (12) em Deerfield Beach, no sul da Flórida, um dia depois de a filha procurar a polícia para denunciar violência sexual. Segundo ao Escritório do Xerife do Condado de Broward, o registro de prisão inclui três acusações: violência sexual contra menor sob autoridade familiar, violência sexual contra pessoa adulta e incesto.

Em depoimento à polícia, a jovem afirmou que os abusos começaram no Brasil, quando tinha 11 anos, e continuaram depois que ela e o pai se mudaram para o condado de Broward, em 2023. Segundo o boletim, ela relatou que já havia tentado contar à família sobre os abusos no Brasil e que foi agredida pelo pai após a revelação. O episódio mais recente relatado à polícia teria ocorrido em 10 de novembro, na véspera da denúncia.

A jovem também afirmou que engravidou aos 17 anos e atribuiu a paternidade ao pai. Ela passou por exame médico e autorizou a coleta de DNA da criança. Segundo o relatório policial, os resultados ainda estavam pendentes na data do registro.

A detetive responsável pelo caso relatou que conseguiu falar com o brasileiro por telefone no dia da prisão e que ele disse que se entregaria. Após ser informado de seus direitos, ele disse que só falaria com a polícia na presença de um advogado. Os documentos consultados não trazem manifestação da defesa.

ICE pediu que Broward mantivesse o brasileiro sob custódia

Na sexta-feira (13), o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) pediu à cadeia de Broward que mantivesse o brasileiro sob custódia para que agentes federais pudessem buscá-lo. Um mandado administrativo de imigração foi emitido na mesma data. Os documentos consultados não confirmam se houve transferência para o ICE.

As capturas do portal do xerife indicam fiança de US$ 50 mil para a acusação de violência sexual contra pessoa adulta e de US$ 15 mil para a de incesto. O valor referente à terceira acusação e a situação atual da custódia não foram confirmados.