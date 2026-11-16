Moradores da Flórida devem se preparar para uma semana de chuva intensa, com possibilidade de alagamentos em diferentes regiões do estado. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos (NWS), uma combinação de sistemas atmosféricos poderá provocar períodos prolongados de precipitação, principalmente ao longo da costa leste da Flórida.

O alerta inclui áreas de Miami-Dade, Broward e Palm Beach, no sul do estado. A previsão aponta maior risco de chuva forte entre terça-feira (17) e quinta-feira (19), com possibilidade de temporais e inundações repentinas em regiões urbanas.

De acordo com os meteorologistas, os volumes de chuva mais prováveis no sul da Flórida variam entre 2 e 4 polegadas (cerca de 5 a 10 centímetros) até a manhã de sexta-feira (20). Em pontos isolados, porém, o acumulado poderá chegar a 6 ou 8 polegadas (15 a 20 centímetros).

O risco é agravado pelo fato de que parte do solo da região já apresenta níveis elevados de saturação após episódios recentes de chuva. Com isso, a água pode se acumular mais rapidamente nas ruas e em áreas com drenagem insuficiente.

Miami e Fort Lauderdale estão entre as áreas de atenção

O NWS classificou partes da região metropolitana de Miami, Broward e Palm Beach com risco moderado de chuva excessiva, nível 2 em uma escala de 4, entre terça e quinta-feira.

A previsão também indica ventos mais fortes, com condições perigosas no mar e risco elevado de correntes de retorno nas praias de Miami-Dade, Broward e Palm Beach.

Em Miami, a previsão indica aumento das pancadas de chuva a partir de terça-feira, com probabilidade de precipitação de 80%. Na quarta-feira, a chance chega a 90%, com possibilidade de tempestades.

Embora o foco do alerta esteja no sul e na costa leste, outras regiões da Flórida também poderão registrar períodos de chuva forte. A previsão inclui cidades como Orlando, Melbourne e Jacksonville.

Como os moradores devem se preparar?

As autoridades recomendam que os moradores acompanhem os boletins meteorológicos e evitem atravessar ruas ou áreas inundadas, seja a pé ou de carro.

Também é importante verificar as condições das vias antes de sair de casa, especialmente durante períodos de chuva intensa, e evitar estacionar veículos em locais sujeitos a alagamentos.

Quem mora em áreas historicamente afetadas por enchentes deve acompanhar os alertas locais e ficar atento a possíveis mudanças na previsão.

O cenário ainda depende da evolução dos sistemas atmosféricos, e os meteorologistas ressaltam que a localização dos maiores volumes de chuva pode mudar nos próximos dias.

A orientação é acompanhar as atualizações do Serviço Nacional de Meteorologia e os avisos emitidos pelas autoridades locais.