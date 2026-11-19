A Art Basel de 2025 gerou impacto estimado em US$ 570 milhões em Miami-Dade, segundo a prefeitura de Miami Beach. A cúpula do G20 leva a Doral uma agenda que interessa ao comércio e às finanças do Sul da Flórida.

Uma pintura de Gerhard Richter foi vendida por US$ 5,5 milhões na prévia da Art Basel Miami Beach em 2025. Fora do pavilhão, o dinheiro circulou por hotéis, restaurantes, lojas e empresas de transporte. Em dezembro de 2026, essa mesma rede de serviços atenderá colecionadores e galeristas na praia e, menos de duas semanas depois, chefes de governo e delegações em Doral.

A Art Basel abre ao público de 4 a 6 de dezembro no Miami Beach Convention Center, com prévias para convidados nos dias 2 e 3. A programação da Miami Art Week começa em 30 de novembro e se espalha por Miami Beach, Downtown Miami e Wynwood. Nos dias 14 e 15, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe a cúpula de líderes do G20 no Trump National Doral, em outro município de Miami-Dade.

Quanto dinheiro passa pela feira

A Prefeitura de Miami Beach estima que a Art Basel de 2025 tenha gerado US$ 570 milhões em atividade econômica em Miami-Dade, com cerca de 80 mil visitantes. O município já havia divulgado uma estimativa de US$ 547 milhões para a edição de 2024.

O valor de 2025 mede o efeito econômico atribuído à feira no condado.

O balanço público da organização traz exemplos de vendas de obras, e o comunicado municipal divulga o impacto estimado na região. O faturamento consolidado das galerias e o lucro da feira seguem sem divulgação nas fontes consultadas.

A negociação da pintura de Richter foi anunciada pela galeria David Zwirner. A Hauser & Wirth informou uma venda de US$ 4 milhões por uma obra de George Condo. São negócios de uma feira que reúne compradores de um mercado mundial estimado em US$ 59,6 bilhões em 2025, segundo o relatório da Art Basel e do UBS. No comércio local, a circulação de dinheiro começa antes da abertura, com a montagem dos estandes, o transporte das obras e a contratação de pessoal.

A organização anunciou 272 expositores para a edição de 2026, vindos de mais de 40 países e territórios. Entre as galerias brasileiras estão Nara Roesler, Mendes Wood DM, A Gentil Carioca, Almeida & Dale e Simões de Assis. Em outubro, a Comissão Municipal de Miami Beach aprovou um acordo para manter o evento no centro de convenções até 2031, com opção de extensão até 2033.

Quem mais recebe o dinheiro dos visitantes

A hospedagem ficou com a maior fatia do gasto turístico da Grande Miami e Miami Beach em 2025. Dos US$ 22,7 bilhões gastos por 28,3 milhões de visitantes, US$ 10,4 bilhões foram para hospedagem, cerca de 46% do total. Alimentação, compras, deslocamento e entretenimento também ficaram com parte desse movimento. O Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB) estima que o turismo sustentou mais de 216 mil empregos no condado.

O levantamento atribui à atividade turística US$ 32,2 bilhões de impacto econômico total em 2025 e mais de US$ 5,3 bilhões em tributos federais, estaduais e locais, dos quais mais de US$ 2,2 bilhões correspondem às esferas estadual e local somadas. Uma parcela dos tributos ligados ao turismo ajuda a financiar serviços como transporte e atividades culturais. Para hotéis e restaurantes, o que sobra da receita depende de custos como salários, insumos e fornecedores.

As diárias mostram como o ganho varia de um endereço para outro. Em dezembro de 2025, a diária média foi de US$ 391 em Miami Beach, ante US$ 288 na média do ano. Em Doral, ficou em US$ 169, ante US$ 155 na média anual. Os hotéis de Doral tiveram 79,4% de ocupação no mês, acima dos 73,7% de Miami Beach. Os dados do GMCVB e da STR abrangem dezembro inteiro, incluindo as festas de fim de ano.

O que o G20 pode deixar em Doral

A presença de delegações, equipes de apoio e imprensa pode gerar reservas e encomendas para hotéis, empresas de transporte, fornecedores de alimentação e serviços de produção. O efeito pode variar de uma rua para outra. Um restaurante que consiga atender equipes do evento pode ganhar pedidos, enquanto um comércio que dependa de clientes de passagem pode perder movimento durante restrições de acesso. A Prefeitura de Doral prevê alterações temporárias no trânsito e no acesso a partes da cidade.

Um memorando de Miami-Dade de 9 de novembro registra um repasse federal de US$ 444.854 destinado a apoiar a preparação e as operações de segurança da cúpula. O documento cobre uma parcela do financiamento. Até 14 de novembro, os documentos públicos consultados pela Gazeta News ainda deixavam em aberto o custo total da operação e quanto de gasto adicional a cúpula pode trazer ao comércio local.

O que está em jogo na mesa do G20

O grupo, do qual o Brasil faz parte, representa cerca de 85% do PIB mundial e 75% do comércio global, segundo a Comissão Europeia. O Tesouro dos EUA lista, entre as prioridades financeiras da presidência americana, a modernização da regulação, a transparência das dívidas, os ativos digitais e a melhora dos pagamentos internacionais. Para empresas que compram, vendem ou recebem do exterior, o que vale acompanhar são os compromissos que podem simplificar essas operações e as medidas que cada governo adotar depois. A ida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à cúpula está prevista, segundo a Agência Brasil.

Por que Miami tem peso nessa conversa

Enquanto os líderes se reúnem em Doral, o centro financeiro da cidade de Miami fica em Brickell, onde a gestora Citadel anunciou sua nova sede global. Em toda a Flórida, finanças e seguros acrescentaram US$ 116,9 bilhões ao PIB estadual em 2025, segundo o Bureau of Economic Analysis. Esse valor mede a produção do setor durante o ano.

A ligação com o Brasil aparece também no comércio. No ano fiscal de 2025, o Brasil foi o quarto maior destino das exportações pelo PortMiami em valor, com US$ 1,07 bilhão em mercadorias. No turismo da Grande Miami, ficou em segundo lugar entre os mercados estrangeiros de visitantes que passaram pelo menos uma noite na região. Foram 354 mil visitantes do Brasil em 2025, uma queda de 7% sobre 2024, segundo o GMCVB.

O mercado imobiliário dá outra medida dessa presença. A associação Miami Realtors estima que compradores internacionais adquiriram US$ 4,4 bilhões em imóveis residenciais no Sul da Flórida entre agosto de 2024 e julho de 2025. O Brasil respondeu por 7% das compras internacionais em número de transações na pesquisa.

O que esses eventos significam para a Flórida

A Flórida recebeu cerca de 143,3 milhões de visitas em 2025, segundo a Visit Florida. No último trimestre daquele ano, com a temporada de festas, foram aproximadamente 33,5 milhões. Em 2024, ano do estudo estadual de impacto consultado, viajantes de fora da Flórida gastaram US$ 134,9 bilhões no estado. O levantamento atribuiu à atividade turística 1,8 milhão de empregos sustentados naquele ano.

Parte da vantagem de Miami-Dade está na infraestrutura que atende visitantes durante o ano todo. O Aeroporto Internacional de Miami registrou 55,3 milhões de movimentos de passageiros em 2025, dos quais 24,8 milhões em voos internacionais. O PortMiami atingiu a marca de 10 milhões de passageiros de cruzeiro antes do encerramento do ano fiscal de 2026. As contagens do aeroporto e do porto medem tráfego de passageiros. Já a pesquisa de turismo estima o número de visitantes ao destino.

Para o Sul da Flórida, o benefício que aparece primeiro é a venda de diárias, refeições e serviços.

O que dura mais pode vir de novas encomendas às galerias, da volta de visitantes e de negócios fechados depois das reuniões. Para avaliar o saldo de dezembro, os dados mais úteis serão as vendas adicionais em relação a um dezembro típico, a arrecadação e a conta dos serviços públicos. Se um visitante antecipar uma viagem que já faria no fim do ano, o hotel pode vender a diária mais cedo. O ganho adicional aparece quando o evento atrai uma reserva nova ou leva o hóspede a ficar mais noites.

Agenda de dezembro

30 de novembro a 6 de dezembro Miami Art Week, com programação em diferentes bairros. Miami Beach anuncia transporte gratuito por ônibus circulares e táxis aquáticos em horários da programação.

4 a 6 de dezembro Art Basel no Miami Beach Convention Center. Prévias para convidados em 2 e 3 de dezembro.

14 e 15 de dezembro Cúpula de líderes do G20 no Trump National Doral. A prefeitura publica orientações de trânsito e acesso em sua página oficial.