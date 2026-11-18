Vitória Family Center oferecerá acompanhamento do desenvolvimento infantil, orientação familiar e conexão com profissionais especializados. Organização está em fase de obras e busca parceiros para viabilizar o projeto.

Uma nova iniciativa voltada ao desenvolvimento infantil e ao fortalecimento das famílias está sendo preparada em North Miami.

A organização sem fins lucrativos Vitória Family Center (VFC) está em fase de obras para abrir um espaço que oferecerá serviços gratuitos de acolhimento, orientação e acompanhamento de crianças e adolescentes, além de suporte às suas famílias.

O projeto pretende atender famílias cujas crianças enfrentam desafios acadêmicos, socioemocionais, cognitivos ou relacionados às relações familiares, incluindo aquelas com neurodivergências.

Os encaminhamentos poderão ser feitos por escolas e outras organizações, mas famílias também poderão procurar o centro diretamente.

Entre os serviços previstos estão avaliações do desenvolvimento infantil por meio de uma abordagem lúdica própria, elaboração de relatórios individuais e planos de intervenção personalizados.

O centro também pretende orientar pais, colaborar com escolas e professores e conectar as famílias a profissionais especializados e recursos disponíveis na comunidade.

Segundo a organização, a proposta é construir uma rede de apoio ao redor de cada criança, considerando não apenas suas necessidades individuais, mas também o ambiente familiar e escolar.

Apoio da comunidade

Enquanto prepara a estrutura para iniciar as atividades, o Vitória Family Center busca apoio de moradores, empresas e parceiros. Uma das iniciativas é o programa Primeiros 100, que convida pessoas a contribuírem com US$ 22 mensais durante um ano.

A ONG também procura embaixadores comunitários, patrocinadores e empresas interessadas em apoiar os programas e as necessidades operacionais. De acordo com a organização, já existem conversas para uma possível parceria com a IKEA, que poderá contribuir com doações de produtos e materiais (in-kind donations).

A expectativa é que o centro amplie as opções de suporte gratuito para crianças e famílias da região, oferecendo acompanhamento e orientação em diferentes etapas do desenvolvimento infantil.

Serviço-

Vitoria Family Center

Endereço: 14951 Royal Oaks Ln #303, Miami, FL 33181

Site Oficial: vfcenter.org

Instagram @vfcenterorg

Contato: (305) 915-3607

Somente com hora marcada.



