Os preços da gasolina continuam em queda na Flórida. Segundo a AAA, o combustível atingiu o menor valor médio dos últimos oito meses no estado, com redução de 20 centavos por galão na última semana.
No sul da Flórida, Miami-Dade e Broward registraram quedas de dois dígitos pela terceira semana consecutiva. Em 16 de novembro, o galão custava, em média, US$ 3,69 nos dois condados. Em West Palm Beach e Boca Raton, a média era de US$ 3,79.
Confira os preços médios em outras regiões:
Monroe County (Florida Keys): US$ 3,90
Orlando: US$ 3,59
Tampa: US$ 3,57
Jacksonville: US$ 3,57
Fort Myers: US$ 3,55
Port St. Lucie: US$ 3,55
Daytona Beach: US$ 3,63
Gainesville: US$ 3,81
Panama City: US$ 3,30
Pensacola: US$ 3,28
A média estadual chegou a US$ 3,59 por galão, enquanto a média nacional ficou em US$ 3,81.
De acordo com especialistas da GasBuddy, a tendência de queda pode continuar nos próximos dias, impulsionada pelo aumento da previsão de produção mundial de petróleo.
Fonte: Miami Herald