Os preços da gasolina continuam em queda na Flórida. Segundo a AAA, o combustível atingiu o menor valor médio dos últimos oito meses no estado, com redução de 20 centavos por galão na última semana.

No sul da Flórida, Miami-Dade e Broward registraram quedas de dois dígitos pela terceira semana consecutiva. Em 16 de novembro, o galão custava, em média, US$ 3,69 nos dois condados. Em West Palm Beach e Boca Raton, a média era de US$ 3,79.

Confira os preços médios em outras regiões:

Monroe County (Florida Keys): US$ 3,90

Orlando: US$ 3,59

Tampa: US$ 3,57

Jacksonville: US$ 3,57

Fort Myers: US$ 3,55

Port St. Lucie: US$ 3,55

Daytona Beach: US$ 3,63

Gainesville: US$ 3,81

Panama City: US$ 3,30

Pensacola: US$ 3,28

A média estadual chegou a US$ 3,59 por galão, enquanto a média nacional ficou em US$ 3,81.

De acordo com especialistas da GasBuddy, a tendência de queda pode continuar nos próximos dias, impulsionada pelo aumento da previsão de produção mundial de petróleo.

Fonte: Miami Herald

