A Emenda 3, proposta de redução de impostos imobiliários aprovada pelos eleitores da Flórida, deve entrar em vigor em 1º de janeiro de 2027. Um levantamento da organização sem fins lucrativos Florida TaxWatch aponta que algumas cidades da região Central do estado poderão enfrentar os maiores impactos financeiros.

A medida prevê ampliar a isenção do imposto sobre a residência principal (homestead exemption) para tributos municipais e estaduais que não sejam destinados às escolas públicas.

O benefício será aplicado gradualmente: a isenção cobrirá os primeiros US$ 150 mil do valor avaliado do imóvel em 2027 e chegará a US$ 250 mil em 2028. A partir de 2029, esse limite será corrigido pela inflação.

A regra inicial será válida para proprietários que já tenham residência permanente na Flórida antes da entrada em vigor da emenda. Novos moradores terão um prazo de cinco anos para acessar a isenção ampliada.

Segundo a estimativa, a mudança poderá reduzir em aproximadamente US$ 46 bilhões a arrecadação de impostos imobiliários dos governos locais em todo o estado ao longo de cinco anos.

A emenda também reduz de 10% para 5% o limite anual de aumento no valor tributável de imóveis que não possuem a isenção homestead e estabelece restrições sobre a utilização da receita dos impostos imobiliários pelos governos locais.

Fonte: Click Orlando

