A Flórida conquistou três posições entre os 25 melhores lugares dos Estados Unidos para se aposentar em 2027, segundo levantamento da U.S. News & World Report. O destaque foi Homosassa Springs, que ficou em segundo lugar no ranking nacional.

A pesquisa avaliou centenas de cidades com base em critérios como custo de vida, criminalidade, clima, impostos, acesso à saúde e presença da população idosa.

Homosassa Springs se destacou pelo aluguel mensal mediano de US$ 864, pelo valor mais baixo dos imóveis e pela expressiva presença de moradores idosos. A cidade também obteve boas avaliações em impostos para aposentados e índices de criminalidade.

Além dela, outras duas cidades da Flórida apareceram na lista: Palm Coast, na 10ª posição, e Spring Hill, em 16º lugar.

Localizada ao norte de Spring Hill, Homosassa Springs tem cerca de 15 mil habitantes e oferece acesso a nascentes naturais, trilhas e atividades aquáticas na costa do Golfo da Flórida.

Fonte: Click Orlando

