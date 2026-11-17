O caso do brasileiro preso após a filha denunciar anos de violência sexual chocou a comunidade do sul da Flórida.

Desde que a Gazeta publicou a notícia, duas perguntas têm aparecido com frequência: onde está a mãe da jovem e ela tem família por aqui?

Uma conhecida da família, ouvida pela Gazeta sob reserva de identidade, disse que a mãe da jovem mora em Minas Gerais e que Leonardo Basílio tem parentes no sul da Flórida.

Segundo uma pessoa que conhece a família , pai e filha moravam em Deerfield Beach, sem outro adulto na casa.

A jovem não trabalhava fora e passava o dia cuidando do bebê, enquanto Basílio trabalhava na construção civil.

Ela também contou que, antes da prisão, Basílio dizia que outro rapaz era o pai da criança, e que não assumiu a paternidade .

À polícia, a jovem atribuiu a paternidade ao próprio pai.

Basílio, de 38 anos, foi preso no dia 12 de novembro. Segundo o boletim, a filha relatou que os abusos começaram no Brasil, quando ela tinha 11 anos, e continuaram na Flórida. O registro da prisão lista três acusações, entre elas violência sexual e incesto.

A Gazeta News preserva a identidade da fonte, da jovem e da criança. Até a última checagem, a reportagem não localizou divulgação oficial do resultado do exame de DNA.