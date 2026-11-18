A cidade de Fort Lauderdale declarou estado de emergência nesta quarta-feira (18) devido aos alagamentos provocados pelas fortes chuvas no sul da Flórida. O prefeito Dean Trantalis também anunciou estacionamento gratuito em garagens municipais para que moradores possam retirar seus veículos de áreas sujeitas a inundações.

A situação é crítica em diferentes regiões do condado de Broward. No bairro de Melrose Park, em Fort Lauderdale, a água chegou à altura dos joelhos e impediu que moradores deixassem suas casas. Equipes de emergência trabalham na retirada da água das ruas, com pelo menos dez caminhões de sucção mobilizados.

Broward County também declarou estado de emergência e solicitou assistência adicional ao governo estadual. Todas as repartições públicas e os tribunais do condado foram fechados, e as aulas foram canceladas. Hollywood, uma das cidades mais afetadas, registrou cerca de 23 centímetros de chuva durante a noite e recebeu mais de 300 chamados de emergência entre 23h e 4h.

Segundo dados da Florida Power & Light (FPL), quase 3.500 clientes estavam sem energia elétrica nos condados de Broward, Miami-Dade e Palm Beach no fim da manhã de quarta-feira.

O temporal também provocou alagamentos em áreas do Memorial Regional Hospital, em Hollywood. Parte dos corredores, elevadores e do departamento de radiologia foi afetada. Durante o período mais crítico, o hospital precisou encaminhar pacientes de trauma para outras unidades, mas retomou o atendimento ao longo da manhã.

Rodovias e ruas interditadas

Diversas vias estão alagadas ou bloqueadas, incluindo trechos da Florida's Turnpike, da I-95, Hollywood Boulevard, Sheridan Street e Johnson Street. Semáforos e cancelas ferroviárias também apresentam falhas em alguns pontos de Hollywood.

As autoridades recomendam que os moradores permaneçam em casa sempre que possível e evitem dirigir por ruas alagadas. Também orientam a população a verificar as condições de familiares, vizinhos e idosos que possam precisar de ajuda.

Fonte: NBC

