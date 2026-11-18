O Departamento de Segurança Rodoviária e Veículos Motorizados da Flórida (FLHSMV) informou, nesta quarta-feira, que enfrenta problemas técnicos em seu sistema de emissão de carteiras de motorista e processamento de documentos de veículos.

Segundo o órgão, a instabilidade é parcial e as equipes trabalham para identificar a origem da falha e restabelecer os serviços. Ainda não há informações sobre a extensão do problema nem previsão para a normalização do sistema.

O departamento recomenda que os moradores consultem os comunicados oficiais do FLHSMV antes de se deslocarem até uma unidade de atendimento, especialmente aqueles que precisam renovar a carteira de motorista ou resolver pendências relacionadas a veículos.