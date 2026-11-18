Com anúncios espalhados pela cidade, parceria com o Miami Heat e tendências virais nas redes sociais, novo jogo da Rockstar Games chega ao mercado após 13 anos de espera.

MIAMI, FLÓRIDA – Quem circula por Miami nas últimas semanas provavelmente já encontrou alguma referência ao GTA 6. Outdoors gigantes, carros esportivos personalizados, ônibus, praias e até a arena do Miami Heat foram envolvidos em uma das maiores campanhas publicitárias da indústria dos videogames.

Mas afinal, o que é GTA 6 e por que seu lançamento está causando tanta repercussão?

GTA 6, ou Grand Theft Auto VI, é o novo título da famosa franquia de jogos eletrônicos desenvolvida pela Rockstar Games. A série permite que jogadores explorem cidades virtuais, dirijam veículos, participem de missões e acompanhem histórias envolvendo crime, ação e aventura.

O lançamento acontece nesta quinta-feira, 19 de novembro, para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, depois de uma espera de 13 anos desde GTA 5, lançado em 2013.

Por que Miami virou o centro da campanha?

A resposta está no cenário do novo jogo. GTA 6 se passa em Vice City, uma cidade fictícia inspirada diretamente em Miami, localizada no estado imaginário de Leonida, uma representação da Flórida.

Praias, edifícios de arquitetura Art Déco, avenidas movimentadas, carros de luxo, vida noturna e até paisagens semelhantes às dos Everglades fazem parte do universo do jogo.

Os protagonistas são Lucia Caminos e Jason Duval, um casal envolvido em uma trama criminal.

Para promover o lançamento, a Rockstar decidiu trazer elementos desse universo virtual para as ruas da cidade real.

Um dos maiores destaques é a instalação da mensagem “Welcome to Vice City” no teto do Kaseya Center, arena do Miami Heat.

A prefeitura do condado de Miami-Dade anunciou um pacote de acordos publicitários avaliado em US$ 3,9 milhões, incluindo campanhas no Aeroporto Internacional de Miami, PortMiami e outros espaços públicos.

Somente a publicidade instalada no Kaseya Center envolve um acordo de US$ 975 mil, incluído no valor total. Segundo o condado, os recursos estão sendo destinados ao desenvolvimento de um parque público na região da arena.

Miami Heat também entra na campanha

Nesta quarta-feira, 18 de novembro, véspera do lançamento nos Estados Unidos, o Miami Heat realiza uma ação especial chamada “A Night in Vice City”.

Na partida contra o Milwaukee Bucks, a equipe utilizará uniformes especiais e uma quadra personalizada, com referências ao universo de GTA 6.

A campanha também chegou a Miami Beach, com equipamentos de praia personalizados, e ao bairro de Wynwood, onde murais reproduzem a identidade visual do jogo.

Até o E11EVEN Miami, conhecido clube noturno da cidade, adotou temporariamente o nome fictício NINE1NINE, inspirado no universo do GTA, e prepara uma festa de lançamento para sexta-feira.

Campanha ultrapassa fronteiras e vira tendência mundial

A repercussão não ficou restrita à Flórida.

Em São Paulo, anúncios do GTA 6 apareceram em estações da Linha 4-Amarela do metrô. Paris recebeu publicidade em grandes edifícios, enquanto Berlim, Lisboa, Nova York, Seul, Tóquio e cidades australianas também registraram ações promocionais.

Nas redes sociais, vídeos que comparam locais reais de Miami com os cenários virtuais do jogo ganharam destaque. Criadores de conteúdo também reproduzem personagens, veículos e situações inspiradas na franquia.

Outro fenômeno é o meme internacional “We got X before GTA 6”, ou “Conseguimos isso antes de GTA 6”, usado durante anos para ironizar acontecimentos inesperados que surgiram antes do aguardado lançamento.

O tamanho desse interesse aparece nos números. Segundo um relatório divulgado pelo YouTube em novembro, vídeos relacionados ao GTA 6 já ultrapassaram 40 bilhões de visualizações globalmente antes mesmo da estreia.

Um mercado bilionário

O interesse pelo jogo também se explica pelo sucesso comercial da franquia.

De acordo com dados divulgados pela Associated Press, os jogos Grand Theft Auto acumulam mais de 470 milhões de unidades vendidas mundialmente.

Somente GTA 5 ultrapassou 230 milhões de unidades e arrecadou US$ 1 bilhão nos três primeiros dias de vendas.

O novo título chega ao mercado com preço inicial anunciado de US$ 79,99 nos Estados Unidos, com versões mais caras que oferecem conteúdos adicionais.

Campanha também provoca críticas na Flórida

Apesar do entusiasmo, a aproximação entre o governo local e a fabricante do jogo gerou controvérsias.

A xerife de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, e representantes políticos questionaram a utilização de espaços públicos para promover uma franquia conhecida por retratar roubos, violência e atividades criminosas.

Por outro lado, a administração do condado defende os acordos como uma oportunidade de gerar receita e aproveitar a exposição internacional.

O GTA 6 não é apenas mais um lançamento de videogame. Sua estreia demonstra como a indústria do entretenimento consegue conectar tecnologia, publicidade, turismo, esportes e redes sociais em uma campanha de alcance mundial.

Para Miami, a novidade também representa uma experiência incomum: ver a própria cidade transformada em cenário de um dos produtos de entretenimento mais aguardados da década.