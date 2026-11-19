As fortes chuvas continuam causando transtornos no sul da Flórida. Nos últimos três dias, algumas cidades registraram mais de 38 centímetros de precipitação, provocando alagamentos, interdições de rodovias e interrupções em serviços públicos.

Entre os maiores acumulados estão Sunrise, com 39,2 centímetros; Hollywood, com 39 centímetros; Plantation, com 38,9 centímetros; e Davie, com 33,4 centímetros.

O impacto também chegou às escolas. As instituições públicas de Broward suspenderam as aulas e atividades nesta quarta e quinta-feira (19). Em Miami-Dade, as escolas também permanecerão fechadas na quinta. Já as unidades de ensino de Palm Beach County têm previsão de funcionamento normal.

Diversas rodovias, incluindo trechos da I-95 e da Florida's Turnpike, foram afetadas pelas enchentes. O transporte público de Broward também registra atrasos e desvios em algumas linhas de ônibus devido às vias alagadas.

As chuvas ainda provocaram uma interrupção temporária das operações no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood e afetaram serviços no Memorial Regional Hospital.

A previsão indica novas pancadas fortes de chuva, tempestades e ventos intensos nesta quinta-feira. Como o solo já está encharcado, existe risco de novos alagamentos. O alerta de inundação permanece em vigor até a noite.

Fonte: CBS