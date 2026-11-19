A Flórida já enfrenta chuva intensa e alertas de enchente nesta quinta-feira (19) e sexta-feira (20). Depois, no fim de semana de 21 e 22, a mesma chuva deve alimentar uma tempestade que sobe pela Costa Leste. Na semana do Thanksgiving, de 23 a 26, outras frentes devem molhar o Texas, o Sul, o Meio-Oeste e a Costa Oeste. Quem viaja precisa acompanhar cada etapa.
Quinta (19) e sexta (20): alerta de enchente na Flórida
O risco de enchente é de nível 3 em 4 na Space Coast. Na quinta ele cobre de Port St. Lucie a Daytona Beach, e na sexta, de Palm Bay a Orlando.
O Flood Watch vale até a noite de sexta nos condados de Orange, Seminole, Osceola, Volusia, Brevard, Indian River, St. Lucie, Martin e Okeechobee.
Já caíram até 10 polegadas (cerca de 25 cm) no centro de Brevard. Ainda podem vir de 3 a 6 polegadas na Space Coast e no nordeste do estado, e Orlando e Sanford podem receber mais 3 a 5.
Na quarta (18), Fort Lauderdale e Hollywood tiveram mais de 1 pé de chuva (cerca de 30 cm), e o aeroporto de Fort Lauderdale bateu recorde diário. Broward decretou estado de emergência e a I-95 foi fechada perto do aeroporto. Mais de 300 voos atrasaram em Fort Lauderdale e Miami.
As escolas de Volusia fecham quinta e sexta e só voltam em 30 de novembro.
Sábado (21) e domingo (22): tempestade costeira
No sábado, uma tempestade se forma na costa do Sudeste, com chuva na Flórida, na Geórgia e na costa das Carolinas.
No domingo, ela sobe pela costa. A Carolina do Norte e a Virgínia podem ter chuva forte, vento e inundação costeira.
Entre domingo e segunda (22 e 23), Filadélfia, Nova York e Boston podem ter chuva e rajadas, dependendo do trajeto da tempestade.
Há chance de ela ganhar características tropicais, e a previsão ainda pode mudar.
Segunda (23) a quarta (25): véspera do feriado
Texas e Sul: chuva forte e trovoadas, com possíveis atrasos em Houston, Dallas, Atlanta e Charlotte (rodovias I-10, I-45 e I-85).
Meio-Oeste: chuva em Minneapolis, Chicago, Detroit, St. Louis e Nashville.
Costa Oeste: chuva e neve nas montanhas, com risco de alagamento na I-5 (Seattle e Portland) e fechamentos na I-80, em Donner Pass.
Quinta (26): Dia de Ação de Graças
Chuva do norte da Califórnia ao Noroeste, tempo frio e chuvoso no Sudeste e neve passageira nos Grandes Lagos.
Para a Flórida no dia do feriado, a previsão ainda é incerta.
Sexta (27) a segunda (30): volta para casa
Uma tempestade vinda do Golfo pode deixar o Leste mais instável. Se for forte e passar mais ao norte, a chuva pode ser ampla.
O Centro de Previsão Climática indica risco leve de chuva forte entre o Mid-Atlantic e o Nordeste de 26 a 28 de novembro.
Quem vai viajar: a AAA estima 81,5 milhões de viajantes entre 24 e 30 de novembro, e quase 90% vão de carro. Orlando lidera os destinos domésticos mais reservados, seguida de Fort Lauderdale e Miami.
O que fazer: evite ruas alagadas, confira o voo e o avião que chega antes do seu, saia mais cedo e acompanhe os alertas do NWS Melbourne e Miami.