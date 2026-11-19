Christian Emmanuel Sanon foi considerado culpado de oito acusações relacionadas ao assassinato de Jovenel Moïse, em 2021. Investigação revelou que empresas e financiadores do sul da Flórida participaram da organização do crime.

Um júri federal de Miami considerou culpado, na quarta-feira (18), o pastor Christian Emmanuel Sanon, de nacionalidade americana e haitiana, por sua participação na conspiração que resultou no assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moïse, em julho de 2021.

O veredicto foi anunciado após quase oito semanas de julgamento no Tribunal Federal do Distrito Sul da Flórida. Sanon foi considerado culpado nas oito acusações apresentadas contra ele, incluindo conspiração para sequestrar ou matar uma pessoa fora dos Estados Unidos, fornecimento de apoio material à operação e participação em uma expedição militar contra um país estrangeiro.

O pastor permanece sob custódia federal e pode receber pena de prisão perpétua. A sentença está marcada para 10 de fevereiro de 2027.

O que foi julgado na Flórida?

Embora o assassinato tenha ocorrido no Haiti, parte do planejamento, financiamento e organização da operação aconteceu nos Estados Unidos, principalmente no sul da Flórida.

Segundo o Departamento de Justiça americano, empresários, intermediários e integrantes da conspiração utilizaram empresas sediadas na região de Miami para recrutar mercenários colombianos, obter equipamentos militares e financiar a operação destinada a retirar Moïse do poder.

Durante o julgamento, os promotores apresentaram evidências de que Sanon participava do grupo que pretendia substituir o presidente haitiano por um novo governo, com interesses políticos e financeiros.

De acordo com a acusação, Sanon foi inicialmente escolhido pelos conspiradores para assumir a presidência do Haiti após a derrubada de Moïse.

Em reuniões realizadas no sul da Flórida, integrantes do esquema discutiram a possibilidade de conceder contratos governamentais milionários a empresas americanas depois da mudança de governo.

Entre as empresas mencionadas nas investigações estão a Counter Terrorist Unit Federal Academy e a Counter Terrorist Unit Security, conhecidas pela sigla CTU, responsáveis por contratar integrantes do grupo armado que atuaria no Haiti.

Os promotores também atribuíram a Sanon participação na arrecadação de recursos e na organização de viagens e hospedagens no Haiti para pessoas ligadas à conspiração.

Como o plano terminou em assassinato

A investigação federal revelou que os conspiradores discutiram diferentes estratégias para retirar Jovenel Moïse da presidência.

Inicialmente, o grupo considerou a possibilidade de sequestrá-lo e forçá-lo a renunciar. Posteriormente, os planos evoluíram para uma operação armada contra a residência presidencial.

Na madrugada de 7 de julho de 2021, homens armados, entre eles ex-militares colombianos, invadiram a residência do presidente em Porto Príncipe.

Moïse foi morto a tiros dentro de seu quarto. Sua esposa, Martine Moïse, também foi baleada, mas sobreviveu ao ataque.

Segundo as autoridades americanas, integrantes da operação chegaram a utilizar identificação e equipamentos que simulavam uma ação de agentes da agência antidrogas dos Estados Unidos, a DEA.

Durante a investigação, também foram identificadas transferências financeiras, comunicações entre envolvidos e operações de envio de equipamentos militares para o Haiti.

Parte dos recursos utilizados para financiar a conspiração, segundo o Departamento de Justiça, teve origem em fraudes envolvendo programas de auxílio financeiro criados pelo governo americano durante a pandemia de Covid-19.

Pastor negou envolvimento no assassinato

Durante o julgamento em Miami, Christian Emmanuel Sanon reconheceu que manteve contato com pessoas interessadas em substituir o presidente haitiano.

Entretanto, negou ter conhecimento de qualquer plano para assassinar Moïse.

Sua defesa sustentou que os conspiradores haviam abandonado a intenção de colocá-lo na presidência antes do ataque.

Segundo as investigações, em junho de 2021, outros integrantes do grupo passaram a apoiar a ex-juíza da Suprema Corte haitiana Wendelle Coq Thélot como possível sucessora de Moïse.

Sanon afirmou que não participou da decisão de executar o presidente.

Apesar dos argumentos apresentados pela defesa, os jurados consideraram que as provas demonstravam sua participação criminosa na conspiração.

Após o veredicto, a advogada Zeljka Bozanic declarou discordar da decisão e anunciou a intenção de apresentar recurso.

Outros envolvidos também foram condenados em Miami

O julgamento de Sanon faz parte de uma investigação internacional conduzida pelo FBI, pelo Departamento de Segurança Interna e pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, em cooperação com autoridades haitianas.

Em maio de 2026, outros quatro envolvidos na conspiração foram considerados culpados por um júri federal de Miami: Arcangel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla e James Solages.

As condenações envolveram crimes de conspiração, apoio material à operação e violações da legislação americana relacionadas à organização de uma expedição armada contra outro país.

Em setembro deste ano, outros 18 suspeitos foram transferidos do Haiti para os Estados Unidos para responder a acusações federais relacionadas ao assassinato.

As autoridades americanas investigam uma rede que envolveu dezenas de pessoas, incluindo empresários, financiadores, antigos integrantes das Forças Armadas colombianas e colaboradores haitianos.

Crime agravou a crise política no Haiti

O assassinato de Jovenel Moïse aprofundou a instabilidade política e institucional do Haiti.

Desde a morte do presidente, em 2021, o país enfrenta dificuldades para restabelecer plenamente suas instituições democráticas, além da expansão da violência de gangues armadas e de uma grave crise humanitária.

As investigações americanas buscam identificar não apenas os responsáveis pela execução do crime, mas também os organizadores, financiadores e beneficiários da conspiração.

A condenação de Christian Emmanuel Sanon representa mais uma etapa dessa investigação, que continua envolvendo autoridades dos Estados Unidos e do Haiti.

O pastor ainda não recebeu sua pena definitiva. A sentença está prevista para fevereiro de 2027, e sua defesa pretende recorrer da condenação.