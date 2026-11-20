Enquanto o sul da Flórida enfrenta os impactos das enchentes históricas, vídeos de pessoas andando de caiaque e praticando wakeboard em áreas alagadas viralizam nas redes sociais. Mas, apesar de parecer uma diversão, entrar em água de enchente pode representar sérios riscos à saúde.

De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), a água acumulada pode conter esgoto, produtos químicos, bactérias e outros agentes causadores de doenças. Em algumas regiões, também pode carregar cinzas de carvão com substâncias tóxicas, como arsênio, cromo e mercúrio.

Os perigos não são apenas invisíveis. Sob a água, podem estar fios elétricos caídos, veículos e destroços. As enchentes também podem deslocar ratos, cobras e outros animais.

O contato com água contaminada pode provocar infecções, irritações na pele, problemas gastrointestinais e tétano. Em determinadas áreas, há ainda risco de doenças menos comuns, como leptospirose e melioidose.

O que fazer em caso de contato?

A recomendação das autoridades é evitar entrar em áreas alagadas. Se houver contato com a água, lave a pele o quanto antes com água limpa e sabão. Na falta desses recursos, use lenços ou álcool em gel.

Ferimentos devem ser higienizados, e atendimento médico deve ser procurado quando necessário. Roupas contaminadas precisam ser lavadas com água quente e detergente antes de serem usadas novamente.

Quem precisar entrar em áreas alagadas deve utilizar botas de borracha, luvas e óculos de proteção. Ainda assim, a orientação é não se expor à água de enchente sempre que houver alternativa.

Fonte: NBC