O Kennedy Space Center Visitor Complex, em Cabo Canaveral, na Flórida, anunciou a construção de sua primeira montanha-russa. Batizada de Aero Test Lab, a atração será instalada em ambiente fechado e terá como tema os testes de aeronaves e tecnologias desenvolvidas pela NASA.

O projeto está sendo desenvolvido em parceria com a empresa Maurer Rides e utilizará a tecnologia SPIKE Coaster. Durante o percurso, os visitantes participarão de uma experiência que simula um centro de testes de voo, passando por diferentes etapas e ambientes interativos.

Os passageiros poderão controlar a velocidade dos veículos, acelerar em zonas específicas e acompanhar o desempenho por meio de painéis digitais.

A atração também simulará condições de voo subsônico, supersônico e hipersônico, aproximando o público dos desafios tecnológicos da aviação.

Segundo a administração do complexo, a proposta é combinar entretenimento e educação, apresentando de forma interativa as pesquisas e inovações da NASA.

A inauguração da montanha-russa está prevista para 2028.

