O governador da Flórida, Ron DeSantis, ampliou a ordem executiva de emergência devido às fortes chuvas e aos alagamentos que atingem diversas regiões do estado. A atualização inclui sete novos condados: Broward, Duval, Flagler, Miami-Dade, Monroe, Putnam e St. Johns.

A medida, inicialmente anunciada em 2 de novembro, já havia sido estendida a outras regiões. Com a nova ampliação, o governo alerta que a previsão de mais chuvas nos próximos dias pode agravar os alagamentos e provocar danos adicionais à infraestrutura.

No sul da Flórida, algumas áreas registraram mais de 30 centímetros de chuva nos últimos dois dias. A previsão indica que temporais e pancadas de chuva devem continuar até sexta-feira, aumentando o risco de enchentes repentinas e alagamentos prolongados.

O estado mobilizou centenas de integrantes da Guarda Nacional e da Guarda Estadual da Flórida, além de mais de 200 policiais rodoviários, 235 agentes da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem e 750 profissionais do Departamento de Transportes.

Também foram preparados mais de 1.800 metros de equipamentos de contenção de enchentes, abrigos e recursos emergenciais, incluindo geradores e caminhões de sucção.

As autoridades orientam os moradores a evitar deslocamentos desnecessários e nunca atravessar ruas alagadas ou passar por barreiras de interdição. Na região de Palm Bay, na costa leste, foram determinadas evacuações obrigatórias em algumas áreas, e um abrigo emergencial foi aberto.

O Distrito de Gerenciamento de Água do Sul da Flórida também emitiu uma ordem emergencial para autorizar operações de bombeamento e outras medidas de controle do excesso de água.