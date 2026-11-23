Um cirurgião plástico foi condenado à pena de morte na Flórida pelo assassinato do advogado Steven Cozzi, ocorrido em março de 2023. O médico Tomasz Kosowski matou a vítima no banheiro de um escritório de advocacia e depois colocou o corpo em uma lixeira na região dos Everglades, onde nunca foi localizado.

Segundo os promotores, o crime aconteceu pouco depois de os dois participarem de uma reunião por telefone sobre uma disputa judicial envolvendo cobranças de serviços médicos. A investigação apontou que Kosowski havia preparado materiais para cometer o assassinato, incluindo sacos de lixo, uma substância paralisante e equipamentos para transportar o corpo.

Registros telefônicos e imagens de câmeras de segurança levaram os investigadores até uma área remota a oeste de Miami, onde acreditam que o corpo foi descartado. O lixo foi posteriormente recolhido por um caminhão e levado a um aterro sanitário, onde a recuperação dos restos mortais se tornou praticamente impossível.

Apesar de o corpo nunca ter sido encontrado, exames identificaram sangue e DNA de Cozzi no banheiro do escritório e na garagem da residência do médico.

Kosowski foi considerado culpado em setembro, após decidir fazer a própria defesa durante o julgamento. Ao determinar a sentença, o juiz Joseph Bulone afirmou que, embora existissem fatores atenuantes, eles não superavam a gravidade e a premeditação do crime.

"A Justiça conclui que o réu, de acordo com as leis do Estado da Flórida, perdeu seu direito de viver", declarou o magistrado.

A defesa pública foi designada para representar Kosowski no processo de recurso da condenação.

Fonte: CBS