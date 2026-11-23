O Aeroporto Internacional de Miami (MIA) se prepara para um movimento recorde durante o feriado de Ação de Graças. A expectativa é receber 1,94 milhão de passageiros entre 20 de novembro e 1º de dezembro, um aumento de 1% em relação ao mesmo período do ano passado.

Os dias de maior movimento devem ser 20 e 21 de novembro, além do período entre 28 e 30 de novembro, quando o aeroporto poderá receber entre 168 mil e 178 mil passageiros por dia.

A previsão ocorre uma semana após uma paralisação nacional de voos determinada pela Administração Federal de Aviação (FAA), que provocou interrupções no tráfego aéreo dos Estados Unidos. Apesar da preocupação de alguns passageiros, especialistas afirmam que o problema foi resolvido em menos de 24 horas e não deve afetar as viagens do feriado.

Mesmo assim, a Associação Americana de Automobilismo (AAA) alerta que os aeroportos devem registrar grande movimentação e filas nos controles de segurança.

Entre as recomendações para os viajantes estão baixar o aplicativo da companhia aérea para acompanhar atualizações sobre atrasos e cancelamentos e chegar ao aeroporto com pelo menos duas horas de antecedência para voos domésticos e três horas para voos internacionais.

Fonte: Click Orlando