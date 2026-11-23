Uma viatura da polícia de Miami e um veículo autônomo da Waymo se envolveram em um acidente na manhã de domingo (22), no cruzamento da 17th Avenue com a Seventh Street. Uma pessoa que estava no carro da empresa foi levada ao hospital. Seu estado de saúde não foi divulgado.
Imagens do local mostram airbags acionados e danos na parte dianteira do veículo da Waymo, além de avarias na região da roda dianteira da viatura policial. Um terceiro carro também apresentava danos.
Em comunicado, a Waymo afirmou que seu veículo estava parado em um semáforo quando outro automóvel colidiu com a viatura, que acabou sendo projetada contra o carro autônomo.
A polícia de Miami investiga as causas do acidente. A empresa informou que está colaborando com as equipes de emergência e reforçou que a segurança dos passageiros e de outros usuários das vias é sua prioridade.
A Waymo começou a oferecer corridas em Miami por meio de seu aplicativo em janeiro de 2026, após realizar testes com veículos sem motorista na região de Miami-Dade.
Após uma série de incidentes na Califórnia, a empresa também anunciou a suspensão das operações de seus veículos autônomos em rodovias expressas, incluindo Miami.
Flórida
Acidente aconteceu em um cruzamento na manhã de domingo. Empresa afirma que seu veículo estava parado no semáforo quando foi atingido após uma colisão envolvendo outro carro.
Uma viatura da polícia de Miami e um veículo autônomo da Waymo se envolveram em um acidente na manhã de domingo (22), no cruzamento da 17th Avenue com a Seventh Street. Uma pessoa que estava no carro da empresa foi levada ao hospital. Seu estado de saúde não foi divulgado.