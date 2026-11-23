Uma viatura da polícia de Miami e um veículo autônomo da Waymo se envolveram em um acidente na manhã de domingo (22), no cruzamento da 17th Avenue com a Seventh Street. Uma pessoa que estava no carro da empresa foi levada ao hospital. Seu estado de saúde não foi divulgado.

Imagens do local mostram airbags acionados e danos na parte dianteira do veículo da Waymo, além de avarias na região da roda dianteira da viatura policial. Um terceiro carro também apresentava danos.

Em comunicado, a Waymo afirmou que seu veículo estava parado em um semáforo quando outro automóvel colidiu com a viatura, que acabou sendo projetada contra o carro autônomo.

A polícia de Miami investiga as causas do acidente. A empresa informou que está colaborando com as equipes de emergência e reforçou que a segurança dos passageiros e de outros usuários das vias é sua prioridade.

A Waymo começou a oferecer corridas em Miami por meio de seu aplicativo em janeiro de 2026, após realizar testes com veículos sem motorista na região de Miami-Dade.

Após uma série de incidentes na Califórnia, a empresa também anunciou a suspensão das operações de seus veículos autônomos em rodovias expressas, incluindo Miami.