Uma examinadora de carteiras de motorista do DMV de Pembroke Pines, no sul da Flórida, foi presa em 16 de novembro sob suspeita de participar de um esquema de emissão irregular de habilitações. Lynnette Stitt Williams, moradora de Miami, enfrenta 360 acusações criminais, seis para cada uma das 60 carteiras investigadas.

Segundo a Patrulha Rodoviária da Flórida (FHP), candidatos encaminhados por uma autoescola eram atendidos diretamente pela examinadora. Os investigadores apontam que alguns candidatos apresentaram comprovantes de residência falsos ou reutilizados e que carteiras teriam sido emitidas sem a realização de testes práticos exigidos.

Entre as acusações estão falsificação, má conduta no exercício da função pública, adulteração de registros públicos e emissão irregular de carteiras de motorista. Na audiência de 17 de novembro, a juíza fixou fiança de US$ 15 mil.