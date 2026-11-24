Seis funcionários, incluindo o gerente de um abatedouro halal em Orlando, foram presos na sexta-feira (20) suspeitos de torturar animais durante um evento realizado no estabelecimento Ali Meat International LLC, no ano passado. A informação foi divulgada pelo estado da Flórida nesta segunda-feira (23).

A investigação começou após as autoridades receberem vídeos do evento, realizado em junho de 2025. Segundo o gabinete do procurador-geral da Flórida, James Uthmeier, as imagens mostram cordeiros e bovinos sendo abatidos, com clientes participando do corte das gargantas dos animais. Uma criança, que aparentava ter entre 12 e 13 anos, também teria participado.

O gerente do estabelecimento, Nadeem Shakeel, responde a diversas acusações, incluindo conspiração para maus-tratos agravados contra bovinos, crueldade contra animais com intenção de tortura e furto qualificado de arma de fogo. Os demais detidos também enfrentam acusações relacionadas à crueldade contra animais.

Durante uma coletiva de imprensa em Orlando, Uthmeier afirmou que outras medidas poderão ser tomadas contra pessoas envolvidas e contra a própria empresa.

O secretário de Agricultura da Flórida, Wilton Simpson, declarou que as prisões têm o objetivo de reforçar que pessoas que praticarem abusos semelhantes contra animais poderão ser presas.

Segundo Uthmeier, quatro dos detidos são imigrantes em situação irregular: dois mexicanos, um paquistanês e um haitiano. Eles foram colocados sob custódia do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE).

