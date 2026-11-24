Um homem identificado como Adrian Manzano foi preso na manhã de sexta-feira (20), em Miami Beach, suspeito de se passar por motorista da Uber e transportar drogas no veículo.

A prisão ocorreu após uma operação disfarçada da polícia local, em parceria com a divisão de regulamentação de transporte de passageiros de Miami-Dade. Os agentes identificaram um Mazda prata que exibia um adesivo da Uber considerado falso pelas autoridades.

Um policial à paisana aceitou uma corrida oferecida por Manzano até o hotel Fontainebleau, pelo valor de US$ 20. Durante o trajeto, o motorista teria afirmado que carregava cocaína, cetamina, maconha e outras drogas.

Após a corrida, os policiais localizaram o veículo em um estacionamento na Collins Avenue. Durante a abordagem, encontraram dois pequenos sacos com pó branco na porta do motorista, o que motivou a prisão.

Na busca pelo carro, foram apreendidos outros recipientes e embalagens com substâncias suspeitas de serem cocaína, cetamina, metanfetamina, MDMA, heroína e cannabis. O material foi encaminhado para análise laboratorial.

Manzano responde a várias acusações relacionadas à posse de substâncias controladas, além de suspeita de se passar por motorista de aplicativo e posse de maconha. O veículo também foi apreendido.

A polícia orienta moradores e visitantes a solicitarem corridas exclusivamente pelos aplicativos oficiais, como Uber e Lyft, e a conferirem se o motorista e o veículo correspondem aos dados da reserva.