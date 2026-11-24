Byron Donalds, deputado republicano e governador eleito da Flórida, afirmou que não permitirá que o estado se torne um território de proteção a imigrantes em situação irregular. A declaração foi feita na quinta-feira (23), após autoridades de Tallahassee avançarem na discussão sobre uma possível saída do programa 287(g), mantido em parceria com o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE).

“ A Flórida não é um estado-santuário e, como governador, jamais permitirei que se torne um. As cidades da Flórida devem cumprir as leis federais e estaduais, ponto final”, escreveu Donalds na rede social X.

Na noite de quarta-feira (22), a Comissão Municipal de Tallahassee aprovou por unanimidade a inclusão do tema na pauta da próxima reunião. A proposta prevê discutir os procedimentos para uma possível retirada do acordo com o ICE. A votação, porém, não encerrou a parceria.

A iniciativa foi apresentada pela prefeita interina Jacqueline “Jack” Porter, que declarou estar pronta para avançar com a saída do programa. Durante a reunião, os vereadores também levantaram dúvidas sobre possíveis consequências legais. O prefeito Jeremy Matlow afirmou que a legislação estadual não obrigaria a cidade a aderir ao 287(g), enquanto a comissária Dianne Williams-Cox alertou que poderia haver penalidades.

O chefe de polícia de Tallahassee, Lawrence Revell, informou que um agente recebeu treinamento e tem acesso a um banco de dados relacionado à fiscalização migratória. Segundo ele, esse é o nível de participação da corporação no programa.

O procurador-geral da Flórida, James Uthmeier, também criticou a possibilidade de retirada. Em resposta à publicação de Donalds, afirmou que abandonar o acordo poderia representar uma política de cidade-santuário e descumprir a obrigação de apoiar a fiscalização federal de imigração.

O programa 287(g) permite que agentes estaduais e locais, após treinamento e sob supervisão do ICE, exerçam determinadas funções relacionadas à aplicação das leis migratórias. Entre elas estão identificar pessoas sujeitas à deportação enquanto estão sob custódia policial e cumprir algumas atribuições administrativas de imigração.

Tallahassee já havia discutido a continuidade do acordo no ano passado, quando a comissão votou pela manutenção da parceria por 3 votos a 2.

Durante sua campanha para o governo, Donalds incluiu a segurança pública e o combate à imigração irregular entre suas prioridades. Entre as propostas, defendeu ampliar a coordenação entre polícias locais e autoridades federais para acelerar a deportação de imigrantes não cidadãos que cometerem crimes.