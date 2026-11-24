Um jovem de 19 anos morreu após ser atingido por um tiro enquanto acampava com amigos às margens do rio Blackwater, no condado de Santa Rosa, na Flórida. O crime aconteceu na noite de domingo (22), e as autoridades procuram o responsável pelos disparos.
A vítima foi identificada como Carey Washington Vinson, filho de Joe Vinson, comissário recém-eleito do Distrito 4 do condado de Escambia.
Segundo o pai, o jovem estava dentro de uma barraca quando foi atingido por um disparo vindo de fora do acampamento. Policiais foram acionados por volta das 23h e encontraram o rapaz com um ferimento na cabeça. Ele morreu pouco depois.
Testemunhas relataram ter ouvido tiros vindos do outro lado do rio e visto faróis de veículos na região. Após os disparos, um carro teria sido ligado e deixado o local.
Em uma publicação nas redes sociais, Joe Vinson lamentou a morte do filho e afirmou que a família está profundamente abalada.
O Departamento do Xerife do Condado de Santa Rosa investiga o caso e pede que qualquer pessoa com informações sobre o crime ou movimentações suspeitas na região entre em contato pelo telefone 850-983-1190, opção 1.
Policial
Carey Washington Vinson era filho de um político recém-eleito no condado de Escambia. Disparo teria partido da margem oposta do rio Blackwater. Suspeito ainda não foi identificado.
Um jovem de 19 anos morreu após ser atingido por um tiro enquanto acampava com amigos às margens do rio Blackwater, no condado de Santa Rosa, na Flórida. O crime aconteceu na noite de domingo (22), e as autoridades procuram o responsável pelos disparos.