Um jovem de 19 anos morreu após ser atingido por um tiro enquanto acampava com amigos às margens do rio Blackwater, no condado de Santa Rosa, na Flórida. O crime aconteceu na noite de domingo (22), e as autoridades procuram o responsável pelos disparos.

A vítima foi identificada como Carey Washington Vinson, filho de Joe Vinson, comissário recém-eleito do Distrito 4 do condado de Escambia.

Segundo o pai, o jovem estava dentro de uma barraca quando foi atingido por um disparo vindo de fora do acampamento. Policiais foram acionados por volta das 23h e encontraram o rapaz com um ferimento na cabeça. Ele morreu pouco depois.

Testemunhas relataram ter ouvido tiros vindos do outro lado do rio e visto faróis de veículos na região. Após os disparos, um carro teria sido ligado e deixado o local.

Em uma publicação nas redes sociais, Joe Vinson lamentou a morte do filho e afirmou que a família está profundamente abalada.

O Departamento do Xerife do Condado de Santa Rosa investiga o caso e pede que qualquer pessoa com informações sobre o crime ou movimentações suspeitas na região entre em contato pelo telefone 850-983-1190, opção 1.