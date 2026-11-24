Palm Beach, na Flórida, iniciou uma série de medidas de segurança para a visita do presidente Donald Trump durante o feriado de Ação de Graças. A previsão é que o presidente chegue à região nesta terça-feira (24).
Segundo a prefeitura, a South Ocean Boulevard foi interditada às 5h, no trecho entre South County Road e Southern Boulevard. O bloqueio permanecerá em vigor até novo aviso.
A Administração Federal de Aviação (FAA) também anunciou restrições temporárias ao tráfego aéreo na região entre 24 e 29 de novembro. As medidas fazem parte dos protocolos de segurança adotados quando o presidente está em Palm Beach.
As restrições poderão abranger áreas em um raio de 10 a 30 milhas náuticas do local designado, com limites de altitude de até 17.999 pés. Os detalhes operacionais serão divulgados em avisos específicos da FAA.
Trump costuma passar o feriado de Ação de Graças em sua propriedade, Mar-a-Lago, em Palm Beach. A Casa Branca ainda não divulgou oficialmente os horários de chegada e partida do presidente.
Flórida
Presidente dos Estados Unidos deve passar o feriado em sua propriedade em Mar-a-Lago. Interdições na South Ocean Boulevard começaram nesta terça-feira (24) e seguem por tempo indeterminado.
Palm Beach, na Flórida, iniciou uma série de medidas de segurança para a visita do presidente Donald Trump durante o feriado de Ação de Graças. A previsão é que o presidente chegue à região nesta terça-feira (24).