Palm Beach, na Flórida, iniciou uma série de medidas de segurança para a visita do presidente Donald Trump durante o feriado de Ação de Graças. A previsão é que o presidente chegue à região nesta terça-feira (24).

Segundo a prefeitura, a South Ocean Boulevard foi interditada às 5h, no trecho entre South County Road e Southern Boulevard. O bloqueio permanecerá em vigor até novo aviso.

A Administração Federal de Aviação (FAA) também anunciou restrições temporárias ao tráfego aéreo na região entre 24 e 29 de novembro. As medidas fazem parte dos protocolos de segurança adotados quando o presidente está em Palm Beach.

As restrições poderão abranger áreas em um raio de 10 a 30 milhas náuticas do local designado, com limites de altitude de até 17.999 pés. Os detalhes operacionais serão divulgados em avisos específicos da FAA.

Trump costuma passar o feriado de Ação de Graças em sua propriedade, Mar-a-Lago, em Palm Beach. A Casa Branca ainda não divulgou oficialmente os horários de chegada e partida do presidente.