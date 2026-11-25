O sul da Flórida está sob alerta para enchentes nesta quarta-feira (25). A previsão indica chuvas intensas ao longo do dia, com possibilidade de tempestades severas e até tornados durante a tarde.

O alerta abrange os condados de Broward, Miami-Dade e parte de Palm Beach. A previsão é de 2 a 4 polegadas de chuva, mas alguns pontos podem registrar entre 5 e 7 polegadas, com possibilidade de ultrapassar 10 polegadas.

A situação preocupa porque algumas áreas já receberam entre 9 e 16 polegadas de chuva na última semana. Além disso, as marés altas podem dificultar o escoamento da água e agravar os alagamentos.

Risco de tempestades severas

Miami, Fort Lauderdale e Florida Keys estão em nível 2 de 5 de risco para tempestades severas. As principais ameaças são rajadas de vento destrutivas e possíveis tornados.

Em caso de tornado, a orientação é procurar abrigo em um cômodo interno, no andar mais baixo de uma construção resistente, longe de janelas.

Tempo melhora no feriado

A chuva deve perder força na noite de quarta-feira. Na quinta-feira, dia de Ação de Graças, ainda pode chover pela manhã, mas a previsão é de céu predominantemente ensolarado à tarde, com temperaturas próximas dos 27°C.

O fim de semana também deve ser mais seco e ameno, com temperaturas na casa dos 10°C durante as manhãs de sexta e sábado.

Fonte: NBC