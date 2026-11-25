Uma mulher de Doral, no sul da Flórida, foi presa na segunda-feira (23), suspeita de se passar por advogada de imigração e aplicar um golpe de mais de US$ 2,6 mil em um homem que vive em Nova York.
Segundo a polícia, a vítima conheceu uma pessoa pelo Facebook que afirmava ser advogado e oferecia ajuda com documentos migratórios. Acreditando que o serviço era legítimo, o homem realizou pagamentos por meio do Zelle e do Bank of America.
O golpe começou a ser descoberto quando outras pessoas passaram a entrar em contato com a vítima exigindo novos pagamentos. Desconfiado, ele procurou as autoridades.
A suspeita, identificada como Quely Jhoana Maya Guerrero, negou saber a origem do dinheiro e afirmou não ter conhecimento de qualquer fraude. Mesmo assim, acabou presa.
O chefe da polícia de Doral, Matthew Castillo, afirmou que as autoridades não permitirão esse tipo de crime na comunidade e reforçou que a corporação está disponível para ajudar moradores. Ele também esclareceu que a polícia local não realiza fiscalização migratória.
A polícia orienta possíveis vítimas de Guerrero a entrar em contato com o departamento para denunciar o caso.
Fonte: NBC