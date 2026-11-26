O feriado de Thanksgiving, celebrado neste ano em 26 de novembro, vai alterar o funcionamento de estabelecimentos comerciais no sul da Flórida. Enquanto algumas lojas e farmácias terão horários reduzidos, grandes redes de varejo e supermercados fecharão as portas.

Órgãos federais, tribunais e agências dos Correios também não funcionarão na quinta-feira.

Estabelecimentos abertos

Confira os horários divulgados para o feriado:

Bass Pro Shops: das 9h às 18h;

Big Lots: das 7h às 21h ou até meia-noite, dependendo da unidade;

CVS: das 9h às 14h;

Dollar General: das 7h às 22h;

Family Dollar: das 8h às 18h;

Walgreens: apenas unidades 24 horas funcionarão;

Whole Foods: a maioria das lojas terá horário especial;

Sedano’s: das 7h às 18h;

Presidente Supermarket: das 8h às 19h;

7-Eleven e Wawa: abertas 24 horas.

Estabelecimentos fechados

Entre as redes que não abrirão no Thanksgiving estão:

ALDI, Athleta, Banana Republic, Best Buy, Costco, Gap, Home Depot, HomeGoods, JCPenney, IKEA, Kohl’s, Lowe’s, Macy’s, Marshalls, Michaels, Nordstrom, Navarro Pharmacy, Old Navy, PetSmart, Publix, Sam’s Club, T.J. Maxx, Target, Trader Joe’s, Ulta Beauty, UPS, Walmart e Winn-Dixie.

A maioria dos shopping centers também ficará fechada durante o feriado e retomará as atividades na sexta-feira (27), com a abertura das lojas para as promoções da Black Friday.

Como os horários podem variar entre unidades, a recomendação é consultar a loja mais próxima antes de sair de casa.