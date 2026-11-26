Um avião cargueiro da FedEx saiu da pista durante o pouso no Aeroporto Internacional de Miami, na noite de quarta-feira (25), em meio à chuva e aos ventos fortes. O incidente provocou uma paralisação temporária de voos, justamente em um dos períodos de maior movimento aéreo do ano, por causa do feriado de Thanksgiving.

A aeronave, um McDonnell Douglas MD-11 que havia partido de Memphis, no Tennessee, saiu da pista 26R por volta das 20h40. Segundo as autoridades, os dois tripulantes que estavam a bordo não ficaram feridos. Equipes de emergência também não identificaram sinais de incêndio ou fumaça.

Após o ocorrido, todas as pistas do aeroporto foram fechadas, com exceção da pista 9R. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) determinou uma parada temporária nas partidas com destino a Miami, provocando atrasos para passageiros.

As condições meteorológicas são investigadas como uma possível causa do incidente. No momento do pouso, havia chuva, visibilidade reduzida e ventos de aproximadamente 13 milhas por hora. Uma testemunha relatou que a aeronave teve dificuldade para frear na pista molhada antes de sair para a área de grama.

A FedEx confirmou o incidente e informou que está colaborando com as autoridades. A FAA abriu uma investigação para determinar as causas da ocorrência.

Fonte: CBS