O pai de um estudante de 19 anos morto a tiros durante um acampamento na região de Florida Panhandle afirma que o disparo não foi acidental. Segundo ele, os responsáveis atiraram deliberadamente na direção do grupo de jovens, mesmo sabendo que havia pessoas no local.

Carey Washington Vinson, conhecido como Wash, era estudante da Florida State University e participava de uma viagem anual com amigos quando foi atingido na cabeça, na noite de domingo. Ele estava dentro de uma barraca e morreu ainda no local.

Segundo o relato do pai, Joe Vinson, os amigos ouviram uma sequência de tiros do outro lado do rio, seguida por risadas e pelo barulho de um carro deixando a região. Alguns jovens também afirmaram ter gritado para que os disparos parassem, alertando que havia pessoas acampadas.

O grupo era formado por 13 jovens e dois adultos responsáveis. De acordo com o pai, não havia consumo de álcool ou drogas durante a viagem.

O Gabinete do Xerife do Condado de Santa Rosa investiga o caso e informou que não acredita haver risco adicional para a comunidade. As autoridades pedem que qualquer pessoa com informações entre em contato com a polícia ou com o Crime Stoppers.

Joe Vinson, recentemente eleito comissário do Condado de Escambia, afirmou que espera que os responsáveis sejam identificados e levados à Justiça. Ele descreveu o filho como um jovem atlético, sociável e apaixonado por atividades ao ar livre, como camping, trilhas e canoagem.

Fonte: CBS