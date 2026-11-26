O condado de Miami-Dade, na Flórida, iniciou uma revisão de pedidos de carteira de motorista vinculados à First Driving School Corp. A investigação ocorre após a prisão de uma funcionária do Departamento de Veículos Motorizados (DMV), acusada de emitir licenças sem que os candidatos cumprissem todas as exigências dos exames.

O coletor de impostos de Miami-Dade, Dariel Fernandez, afirmou que sua equipe está verificando os registros para confirmar se os candidatos realizaram e foram aprovados em todas as provas obrigatórias. Caso seja comprovada fraude, as carteiras poderão ser canceladas.

Segundo as autoridades, Lynnette Stitt Williams, que trabalhou por 19 anos no DMV de Pembroke Pines, teria emitido 60 documentos de forma irregular. A investigação também identificou suspeitas de falsificação de comprovantes de residência e processamento fraudulento de solicitações.

A funcionária responde a 360 acusações, incluindo falsificação, emissão ilegal de carteiras de motorista e má conduta no exercício de função pública.

O caso também levanta preocupações sobre possíveis fraudes de identidade. Em uma investigação anterior envolvendo outro ex-funcionário do DMV, uma carteira falsa teria sido utilizada por criminosos para tentar retirar US$ 25 mil da conta bancária de outra pessoa.

O antigo proprietário da First Driving School Corp., Jhon Pardo, afirmou que encerrou as atividades da empresa em junho, por motivos sem relação com o caso. Ele não foi acusado de participação no esquema.

As autoridades de Miami-Dade informaram que pretendem divulgar, nas próximas semanas, os resultados da revisão e o número de pessoas que utilizaram os resultados suspeitos para obter suas carteiras de motorista.

Fonte: NBC