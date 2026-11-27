A Black Friday desta sexta-feira (27) movimentou o comércio nos Estados Unidos, com horários especiais nos principais centros comerciais e expectativa de recorde nas vendas pela internet.

Segundo projeções da Adobe Analytics, as compras online devem atingir US$ 12,9 bilhões, um crescimento de 9,2% em relação ao ano anterior.

Apesar da preocupação dos consumidores com a inflação e o custo de vida, os descontos em eletrônicos, roupas, eletrodomésticos e produtos de beleza continuam entre os atrativos da temporada.

Black Friday em Orlando

Na Flórida Central, um dos principais destinos de compras dos turistas brasileiros, shoppings e outlets adotaram horários especiais de funcionamento.

O Orlando International Premium Outlets abriu às 5h da manhã, enquanto o Florida Mall iniciou suas atividades às 6h. Ambos programaram o encerramento às 22h.

O Orlando Vineland Premium Outlets e o Mall at Millenia também estão entre os principais destinos de compras da região durante a temporada de descontos.

Algumas lojas anunciaram promoções válidas durante todo o fim de semana.

Movimento no sul da Flórida

Em Broward, consumidores lotaram o Sawgrass Mills, em Sunrise, desde as primeiras horas da manhã. Imagens da emissora WSVN mostraram filas em frente a lojas e corredores movimentados.

O Aventura Mall, no condado de Miami-Dade, também adotou horário especial para a Black Friday.

Cyber Monday deve superar a Black Friday

Quem não aproveitou as ofertas desta sexta-feira ainda terá novas oportunidades de economizar.

Na segunda-feira (30), acontece a Cyber Monday, tradicionalmente voltada às compras pela internet.

A expectativa é de que as vendas online alcancem US$ 15,1 bilhões, superando a projeção da Black Friday e registrando crescimento de 6,2% em relação ao ano anterior.

Para toda a temporada de compras de novembro e dezembro, a Adobe Analytics estima vendas online de US$ 275,1 bilhões nos Estados Unidos.

As autoridades recomendam que os consumidores comparem preços, verifiquem as políticas de devolução e tenham cuidado com sites fraudulentos e falsas promoções.