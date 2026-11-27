Criminosos utilizam inteligência artificial para criar sites falsos, imitar grandes varejistas e roubar informações bancárias dos consumidores.

O escritório do FBI em Jacksonville, na Flórida, divulgou nesta sexta-feira (27), dia da Black Friday, um alerta sobre fraudes durante a temporada de compras e festividades de fim de ano nos Estados Unidos.

Segundo as autoridades, criminosos aproveitam o aumento das compras pela internet, das viagens, das entregas de encomendas e das doações para aplicar golpes financeiros.

O uso de novas tecnologias de inteligência artificial também tem facilitado a criação de páginas fraudulentas que reproduzem a aparência de lojas, empresas de transporte e serviços conhecidos.

Entre as modalidades de fraude destacadas pelo FBI estão:

Anúncios de produtos de marcas conhecidas com descontos irreais;

Sites falsos de compras pela internet;

Promoções e sorteios fraudulentos nas redes sociais;

Solicitações de pagamentos por meio de gift cards ou criptomoedas;

Falsas campanhas de arrecadação e instituições de caridade;

Mensagens fraudulentas solicitando informações pessoais ou bancárias.

Em alguns casos, os consumidores efetuam o pagamento, mas não recebem a mercadoria. Em outros, os criminosos utilizam os dados fornecidos para realizar novas fraudes.

O FBI recomenda verificar a reputação das lojas, desconfiar de descontos excessivos e evitar clicar em links recebidos por mensagens ou e-mails inesperados.

Também é importante conferir regularmente os extratos dos cartões de crédito, inclusive nas semanas seguintes às compras de fim de ano.

Quem for vítima de fraude ou tentativa de golpe pela internet pode registrar uma denúncia no Internet Crime Complaint Center, órgão do FBI, pelo site www.ic3.gov.

Caso informações financeiras tenham sido comprometidas, a orientação é entrar imediatamente em contato com a instituição bancária, alterar as senhas das contas afetadas e ativar a autenticação em dois fatores.