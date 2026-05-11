Irã envia resposta à proposta de paz dos EUA

A resposta se concentrou no fim da guerra em todas as frentes, especialmente no Líbano, e na segurança da navegação pelo Estreito de Ormuz, sem indicar como ou quando poderia ser reaberto.
A comunicação iraniana responde a uma proposta dos EUA para acabar com os combates antes de iniciar negociações sobre questões mais controversas, incluindo o programa nuclear do Irã.
O Paquistão, que vem mediando as negociações sobre a guerra, encaminhou a resposta iraniana aos EUA.Pela rede Truth Social, o presidente dos EUA, Donald Trump publicou que a proposta é "totalmente inaceitável".
"Acabei de ler a resposta dos chamados "Representantes" do Irã. Não gostei TOTALMENTE INACEITÁVEL! Agradeço a sua atenção a este assunto", diz a publicação.
Cessar-fogo e bloqueio
Apesar do cessar-fogo de um mês no conflito e após cerca de 48 horas de relativa calma depois de confrontos esporádicos na semana passada, drones hostis foram detectados sobre vários países do Golfo Pérsico neste domingo, destacando a ameaça que a região ainda enfrenta.
Apesar do bloqueio, duas embarcações foram autorizadas a passar pelo Estreito de Ormuz. Uma delas, um navio graneleiro com bandeira do Panamá com destino ao Brasil, que havia tentado passar pelo estreito em 4 de maio.
A embarcação passou usando uma rota designada pelas Forças Armadas do Irã, conforme informou a agência de notícias Tasnim neste domingo.
* Com informações da agência Reuters