China envia astronauta para missão espacial de um ano

A nave Shenzhou-23 foi lançada às 23h08 (12h08 horário de Brasília) usando o foguete transportador Long March-2F Y23 do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no Noroeste da China, com três astronautas chineses a bordo.

Um dos três deve permanecer na estação espacial Tiangong por um ano, uma das mais longas missões espaciais já realizadas, mas abaixo do recorde de 14 meses e meio estabelecido por um cosmonauta russo em 1995.

Esse astronauta será decidido posteriormente, dependendo do progresso da missão, informou a Agência Espacial Tripulada da China no sábado.

A China já enviou astronautas para sua estação espacial quase uma dúzia de vezes, mas esse lançamento ocorre em meio a uma corrida acelerada para a Lua com os Estados Unidos, que alertaram sobre o que alegam ser os planos de Pequim de colonizar e explorar o território e os recursos lunares.

Pequim rejeitou veementemente essas alegações.