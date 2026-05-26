Líder do Irã convoca países islâmicos contra EUA e Israel

A declaração, publicada em carta nesta terça-feira (26), foi dirigida aos milhões de mulçumanos em meio ao evento anual de peregrinação à Meca, cidade sagrada do Islã, na Arábia Saudita, que costuma reunir mais de 1,5 milhão de pessoas.

A Ummah Islâmica [comunidade global do Islã] e as nações da região possuem muitas capacidades compartilhadas e interesses comuns que moldarão a nova ordem e a futura arquitetura da região e do mundo. Eu, com sinceridade e pureza de intenção, convido todos os países e governos islâmicos à amizade e à cooperação em prol do bem, para que, trabalhando juntos, possamos dar passos rumo ao avanço da Ummah Islâmica, afirmou Khamenei.

A mensagem foi divulgada no segundo dia da chamada Hajj, que é a viagem à Meca que todos os mulçumanos adultos devem fazer ao menos uma vez na vida, desde que tenham condições físicas e financeiras.

Ele destacou ainda que o tempo não retrocederá e os países da região não abrigarão mais bases militares dos EUA.

Os Estados Unidos não só não terão mais um refúgio seguro para suas artimanhas e para o estabelecimento de bases militares na região, como, dia após dia, estão se distanciando cada vez mais de seu antigo status, disse o líder do país persa.

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Sobre Israel

O novo líder supremo do Irã, eleito para o cargo após o assassinato do pai dele, Ali Khamenei, no início da guerra contra Israel e os EUA, afirmou ainda que Israel estaria com os dias contados.

Ao contrário de certo consenso mundial de que a Palestina deveria ser dividida entre dois estados, um palestino, e outro israelense, o Irã defende um Estado único, com retorno da diáspora palestina, onde árabes e judeus teriam que viver sob o mesmo Estado. Já Israel rejeita qualquer Estado palestino independente.

O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, acrescentou que cada um dos mulçumanos desempenha um papel na concretização do futuro da Nova Civilização Islâmica, que redesenharia a ordem de poder na região.

Eixo da Resistência

Além de glorificar a Revolução Islâmica do Irã, de 1979, que derrotou a ditadura da dinastia dos Pahlavi, apoiada pelos EUA, o aiatolá Mojtaba elogiou a capacidade de resistência dos iranianos diante dos 47 anos de cerco econômico e inúmeros ataques políticos, propagandísticos e econômicos perpetrados por inimigos.

Para o aiatolá, o chamado Eixo da Resistência, que reúne grupos contrários à hegemonia de Israel e EUA no Oriente Médio, Líbano, Palestina, Iraque e Síria, África, Iêmen, Afeganistão e Paquistão são fundamentais para defender a Ummah Islâmica contra os agressores sionistas usurpadores, esmagar a agenda do Daesh [ISIS], desencadear a Inundação de Al-Aqsa e deixar o regime sionista cambaleante dar seu último suspiro.

Líder Supremo do Irã

No Irã, o líder supremo é eleito pela Assembleia dos Especialistas (ou dos Peritos), formada por 88 clérigos religiosos escolhidos por voto popular. Apesar do cargo ser vitalício, a Constituição do Irã permite que a Assembleia destitua o Líder Supremo.

O Líder Supremo funciona como uma espécie de Poder Moderador no Irã. As Forças Armadas são diretamente ligadas a ele, e não ao Executivo.

O líder supremo fica no topo da estrutura de Poder da República Islâmica do Irã que, além do Executivo, do Parlamento e do Judiciário, conta com o Conselho dos Guardiões, formado por 12 membros, seis indicados pelo Líder Supremo e seis pelo Parlamento. Tal conselho tem o objetivo de verificar se as leis aprovadas no Parlamento respeitam os parâmetros morais e religiosos da República Islâmica.