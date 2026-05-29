Quênia prende 8 estudantes suspeitos de incêndio criminoso em escola

Autoridades quenianas prenderam oito alunas sob suspeita de incêndio criminoso em um internato feminino que deixou 16 estudantes mortas, informou a polícia nesta sexta-feira (29).

"Investigações preliminares identificaram oito estudantes como pessoas suspeitas de envolvimento com o planejamento e a execução do ataque", afirmou a Diretoria de Investigações Criminais da polícia em comunicado.

"As oito meninas foram presas desde então e estão atualmente sob custódia da polícia."

A escola também não observou as regras de segurança, declarou ele, apontando a superlotação nos dormitórios e uma saída de emergência que estava trancada durante o incêndio.

Um incêndio em 2024 em um internato primário no condado de Nyeri, na região central do Quênia, matou 21 alunos. Sua causa nunca foi estabelecida de forma conclusiva.